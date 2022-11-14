English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
غزة

شاهد: توزيع 30 ألف زهرة مجاناً في غزة احتفالاً بمونديال قطر 2022

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
توزيع الزهور مجانا على سكان غزة
توزيع الزهور مجانا على سكان غزة   -   حقوق النشر  AFP

قام أحد بائعي الزهور بتوزيع 30 ألف زهرة مجاناً على سكان مدينة غزة الفلسطينية احتفاءً باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحسب صاحب متجر الزهور ماهر أبو دقة، لطالما ساعدت قطر الشعب الفلسطيني وحققت عدة "معجزات" على صعيد إعادة البناء في قطاع غزة.

وقال أبو دقة: " لذلك أردت أن أقدم بادرة ولاء لدولة قطر بمناسبة مونديال 2022 وأهديت (سكان غزة) 30000 زهرة".

وأكد أبو دقة أن سكان القطاع استقبلوا مبادرته بحفاوة شديدة نظراً لـ"حب الشعب الفلسطيني لقطر".