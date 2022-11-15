العديد من سجناء الحرب الأوكرانيين والروس تعرّضوا إلى التعذيب (الأمم المتحدة)

تعرّض سجناء احتجزوا من طرفي النزاع في الحرب الروسية على أوكرانيا إلى التعذيب بأساليب شملت الضرب والصعق الكهربائي والإهانة، وفق ما أعلن محققو الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأفادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر أنه بموجب القانون الدولي، فإن "منع التعذيب وسوء المعاملة تام حتى، وخصوصا، في أوقات النزاعات المسلحة".

لافروف: شروط الأوكرانيين للتفاوض "غير واقعية"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو "غير واقعية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين.

وقال لافروف للصحافيين "قلت مجددا إن جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات ويطرح شروطا من الواضح أنها غير واقعية"، مشيرا إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لافروف يقول إن الغرب حاول "تسييس" إعلان مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء إن الدول الغربية حاولت "تسييس" إعلان مشترك في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقالت مسودة إعلان زعماء مجموعة العشرين، التي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، إن "معظم" الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تفاقم هشاشة وضع الاقتصاد العالمي.

وكالة دولية: الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين

قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا تنفيذه على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية عميقة.

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري بشأن النفط "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد".

وأضافت "قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية... حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى".