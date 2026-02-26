ضربات روسية قبل مفاوضات جنيف.. 23 جريحًا في أوكرانيا وتحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة

شنت روسيا سلسلة ضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة على مناطق متفرقة في أوكرانيا خلال الليل، ما أدى إلى إصابة 23 شخصًا بينهم أطفال، وذلك قبيل جولة تفاوض جديدة بين كييف وواشنطن تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

اعلان اعلان

أضرار في كييف ودعوات للجوء إلى الملاجئ

بدوره، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن الهجمات التي استهدفت العاصمة فجرًا تسببت بأضرار في مبنى سكني من تسعة طوابق، وأدت إلى اندلاع حرائق في منزل وعدد من المرائب في أحياء أخرى.

في غضون ذلك، أوضح رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور تكاتشينكو أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم، ودعا السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى انتهاء القصف.

صور للدمار في أوكرانيا جراء القصف الروسي نشرها وزير الخارجية الأوكراني على "إكس"

خاركيف وزاباروجيا وكريفي ريغ تحت القصف

مع ذلك، فإن الضربات الروسية امتدت إلى مناطق خاركيف وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك. إذ أفادت السلطات بإصابة 14 شخصًا في خاركيف، فيما تعرضت زاباروجيا لقصف كثيف أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وتضرر 19 مبنى سكنيًا وأربعة منازل، بحسب الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف.

وفي مدينة كريفي ريغ وسط البلاد، أُصيب شخصان أيضًا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

تعزيز الحماية ضد المسيّرات في الجبهة

في هذا السياق، أفاد وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف أن بلاده ستسرّع نشر شبكات مضادة للطائرات المسيّرة الروسية فوق الطرق في مناطق الخطوط الأمامية، بهدف تغطية أربعة آلاف كيلومتر من الطرق بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذه الشبكات جرى توسيعها خلال العام الماضي، لكن ما زالت بحاجة لتعزيزات، مشيرًا إلى تخصيص نحو 37 مليون دولار لدعم إجراءات الحماية ومواجهة المسيّرات الروسية.

وأضاف فيدوروف أن سرعة التغطية ارتفعت من 5 كيلومترات يوميًا في يناير/كانون الثاني إلى 12 كيلومترًا في فبراير/شباط، مع خطة للوصول إلى 20 كيلومترًا يوميًا في مارس/آذار.

تحركات دبلوماسية ومحادثات مرتقبة

سياسيًا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدًا من بلاده سيلتقي مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنيف، تمهيدًا لجولة محادثات ثلاثية أخرى مع روسيا.

ومن المقرر أن يجري رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، محادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث تفاصيل خطة محتملة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إضافة إلى ملف تبادل الأسرى. كما يُتوقع عقد جولة محادثات بوساطة أميركية مع روسيا الأسبوع المقبل.

زيلينسكي على "إكس": ناقشت مع دونالد ترامب القضايا التي سيبحثها ممثلونا غدًا في جنيف خلال الاجتماع الثنائي.

في المقابل، أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف سيتوجه إلى جنيف للقاء المفاوضين الأميركيين. ورغم استضافة أبوظبي وجنيف عدة جولات هذا العام، لم تحقق المحادثات أي اختراق ملموس مع دخول الحرب عامها الخامس.

أزمة الطاقة وخط أنابيب دروجبا

وفي ملف الطاقة، قال زيلينسكي إن إصلاح خط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا الشرقية لن يتم سريعًا، رغم مطالب الاتحاد الأوروبي واحتجاجات المجر.

وأوضح أن ضربات روسية دمّرت جزءًا من الخط الرابط بين ميناء أوديسا على البحر الأسود وخط "دروجبا"، مشيرًا إلى استمرار الهجمات على قطاع الطاقة الأوكراني.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السويسرية حظر استيراد وشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بشكل كامل اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان، تماشيًا مع العقوبات الأوروبية الجديدة، مع منح فترة انتقالية للعقود طويلة الأمد حتى نهاية العام.

إنتاج مسيّرات في بريطانيا وعقوبات سويسرية

على صعيد آخر، أعلن السفير الأوكراني فاليري زالوجني بدء تشغيل أول مصنع لإنتاج الطائرات المسيّرة الأوكرانية في بريطانيا.

وأكد أن شركة "أوكرسبيك سيستمز"، التي تأسست عام 2014، أثبتت "فعالية مسيّراتها في الجبهة"، معتبرًا أن نقل الإنتاج إلى الخارج يحمل أهمية استراتيجية في ظل الضربات المتواصلة داخل أوكرانيا.