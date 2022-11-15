"النقاب خطر على المجتمع".. تصريحات جديدة للفنان المصري حسين فهمي تثير الجدل

خلال استضافتة في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، قال الممثل المصري حسين فهمي إنه يعتبر النقاب "تهديدا أمنيا للمجتمع وهو ليس حرية شخصية".

أثارت تصريحات حسين فهمي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر رغم تأكيده أنه لا يعارض مبدأ النقاب بشكل عام إلا أن الكثير من الناس يسغلونه بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن عددا من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد كان النقاب جزءا منها.

وأضاف فهمي أنه لا يخشى التعبير عن رأيه بشأن النقاب، قائلا "أنا شخص متعوّد على أن أنا أقول رأيي، ومعنديش حاجة بخاف منها".

تصريحات جدلية

لم تسلم تصريحات ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، حسين فهمي، من انتقادات لاذعة من قبل المدونين على مواقع التواصل في مصر. فهناك من رأى أنه يشارك الشخصيات التي تحارب كل أشكال الدين الإسلامي في البلاد، وهناك من أعرب عن تأييده لأفكاره.

وعلق أحد النشطاء قائلا إن النقاب "تشويه للمرأة ولإنسانيتها، وطمس لهويتها وكيانها وقبر لها في الحياة".

فيما رد عليه فيصل الأحمدي في تغريدة على تويتر "أمثالك اللي هم خطر على المجتمع ما قصرت الفواحش في أفلامك، راعي مشاعر المنقبات، لا نقبل ولا نرضى مثل هذا الكلام وأنا كمسلم لا أقبل خلع النقاب من خواتي المسلمات سواء في مصر أو أي مكان".

كما انتقد الممثل المصري ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والحكومية مثل المستشفيات، معتبرا أن "أصل التواصل بين الناس هو تعابير الوجه".

وأوضح قائلا "لما تيجي مدرسة أطفال واللي بتدرس أستاذة لابسة نقاب، إزاي يعني؟ لازم أشوف اللي قدامي، ده في تعبير في الوجه؟ ولما تبقى ممرضة منقبة، أنا مش فاهمها؟ إزاي يعني؟".