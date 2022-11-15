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إسرائيل
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لبيد: إسرائيل لن تسمح بأن "يستجوب" مكتب التحقيقات الفدرالي جنودها بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
يائير لبيد داخل الكنيست الإسرائيلي
يائير لبيد داخل الكنيست الإسرائيلي   -   حقوق النشر  AP

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح بأن "يستجوب" مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جنودها بشأن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأكد لبيد في تغريدة على تويتر"لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة". ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة .