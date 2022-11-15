شاهد: فرقة فلسطينية تهدي أغاني تشجيعية للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر

مع اقتراب موعد صافرة انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أصدرت فرقة بيت الخبرة الفلسطيني للموسيقى أغاني خاصة للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال.

وكانت هذه المبادرة الفنية بمثابة عربون محبة ودعم لجماهير المنتخب القطري والمغربي والسعودي والتونسي، وللتعبير عن فخرهم بمشاركة دول عربية في هذا الحفل الكروي العالمي.

تحية فلسطينية لجماهير قطر ـ "قطر يا فخر العروبة"

تحية فلسطينية للجماهير المغربية ـ "أسود الأطلس"

تحية فلسطينية للجماهير التونسية ـ "يلا يا توانسة"

تحية فلسطينية لجماهير السعودية ـ "للأخضر حنا جينا"

ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني قبل الموعد المحدد لانطلاقها، بمباراة يواجه فيها منتخب قطر المضيف الإكوادور.