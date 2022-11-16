القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات على خلفية حرب اليمن

أغلق القضاء الفرنسي الأربعاء قضية في فرنسا ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكّدًا بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة يتمتّع بها مقابل اتهام بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في إطار الحرب في اليمن.

وجاء في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية" لحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن "ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى"، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدّم ستة يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.

وبموجب "اختصاصه العالمي" بأكثر الجرائم خطورةً، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها، عندما يوجدون على الأراضي الفرنسية.