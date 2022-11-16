الكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017 (النيابة العامة)

نفذت الكويت الأربعاء أحكاما بالإعدام في حق سبعة أشخاص من بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في الإمارة الخليجية منذ العام 2017.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الإعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد. وتم تنفيذ أحكام الاعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.

وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في حق سبعة أشخاص من بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.

ويأتي الإعدام في الكويت بعد أيام من تنفيذ السعودية أحكام إعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة.

وحثت منظمة العفو الدولية في بيان في وقت متأخر الثلاثاء وقف عمليات الإعدام واصفة إياها ب "أقصى درجات العقوبة القاسية واللاانسانية والمهينة".

ونقل البيان عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دعوتها للسلطات الكويتية إلى أن "تفرض فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الاعدام بهدف الغاء عقوبة الاعدام تماما".