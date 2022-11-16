شاهد: باريس تفتح المتجر الرسمي لألعاب باريس الأولمبية 2024

غداة تقديم تمائم الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 رسميا، يمكن للجمهور أن يكتشف السلع في اليوم الأول من افتتاح أول متجر رسمي للألعاب الأولمبية وسط باريس. واختيرت قبعة فريجية تميمة لهذه الألعاب.

وتعد قبعة فريجية (وتسمى أيضا قبعة الحرية) رمزا للجمهورية الفرنسية، ولكن يرافقها في اللباس الحذاء الرياضي كإشارة إلى الحاضر. ووصف رئيس اللجنة المنظمة للألعاب توني ايتانغيه الافتتاح باليوم الخاص، وقال البطل الأولمبي للتجديف ثلاث مرات والبالغ من العمر 44 عاما، إن قبعة فريجية معروفة في العالم، وإنها حاضرة في عالم الفن والمدن والطوابع البريدية.

ودافع منظمو الدورة عن واقع أن النسخ المقلدة من التميمة مصنوعة في الصين، مثل معظم الألعاب التي تباع في فرنسا. وباختيار غطاء رأس ماريان، التي تجسد الثورة الفرنسية، فإن اللجنة المنظمة استحضرت مرة أخرى تاريخ الجمهوريين وعصر الثورة.

كذلك فإن طريق الماراتون هو الطريق الذي سلكته النساء الفرنسيات من باريس في 1789/10/05، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز. وقالت اللجنة المنظمة إنها تريد أن تجسد التميمة الروح الفرنسية.

لون إحدى عيني التميمة أزرق والأخرى يلفها شريط بلون العلم الفرنسي على طريقة الشارة، وهي رمز آخر للجمهورية خلال الثورة. ولم يقدم إحصاء لعدد الألعاب المقلدة، ولكن يتوقع أن تمثل ما بين 20% و25% من حجم العائدات التجارية. ويتوقع أن تدر العائدات التجارية نحو 127 مليون يورو، بحسب توقعات الميزانية التي قدمتها فعليا اللجنة المنظمة.