English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العراق
عاجل

6 قتلى و30 مصابا في انفجار أسطوانة غاز طهي بالسليمانية في العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews  مع Reuters - Arabic Online Report Top News
صورة أرشيفية للسليمانية
صورة أرشيفية للسليمانية   -   حقوق النشر  AP

قالت الشرطة ومسؤولون بالصحة إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون يوم الخميس في انفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في منطقة سكنية بمدينة السليمانية في شمال العراق.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي ألحق أضرارا بعدة منازل ودمر خمس سيارات على الأقل.

وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل.

وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.