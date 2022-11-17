الفترة الرئاسية القياسية تبلغ 43 عاما... من أطول قادة إفريقيا بقاء في الحكم؟

يبدو أن رئيس غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما، أطول قادة العالم بقاء في الحكم، يستعد لتمديد فترة حكمه التي بدأت قبل 43 عاما عندما يخوض الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يحكم أوبيانغ البالغ من العمر 80 عاما، الدولة الصغيرة المنتجة للنفط في خليج غينيا بقبضة من حديد منذ انتزاع السلطة في انقلاب عام 1979. ويواجه‭‭‭ ‬‬‬في هذه الانتخابات مرشحين اثنين من المعارضة جرى إقرار ترشحهما، ويتعلق الأمر بكل من بوينافينتورا مونسوي أسومو الذي يخوض المنافسة للمرة السادسة ضد أوبيانج، وأندريس إسونو أوندو الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى.

قائمة أطول حكام القارة السمراء بقاءً في السلطة

غينيا الإستوائية - تيودورو أوبيانغ (1979- حتى الآن)

استولى أوبيانغ، البالغ من العمر 80 عاما، على السلطة في انقلاب عام 1979 على حكم عمه الذي أُعدم لاحقا رميا بالرصاص. وقد احتفظ بالسلطة منذ ذلك الحين بفضل قمع المعارضين السياسيين والسيطرة على عائدات البلاد من النفط والغاز.

تيودورو أوبيانج، غينيا الإستوائية. أ ب

الكاميرون - بول بيا (1982 - حتى الآن)

تولى بيا البالغ من العمر 89 عاما، المنصب عام 1982 من الرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي قال خصومه إنها كانت مزورة.

بول بيا، الرئيس الكاميروني. أ ب

أوغندا - يوويري موسيفيني (1986 - حتى الآن)

أعلن موسيفيني البالغ من العمر 78 عاما، نفسه رئيسا للبلاد في يناير/ كانون الثاني من عام 1986 عندما أحكم السيطرة على كمبالا بعد حرب عصابات استمرت خمس سنوات. واختاره الحزب الحاكم مرشحا له في انتخابات 2021 بعدما ألغى حدا للسن عند 75 عاما والذي كان من شأنه أن يمنعه من الترشح مرة أخرى. وقد فاز بتلك الانتخابات لولاية سادسة.

يوويري موسيفيني، رئيس أوغندا. أ ب

جمهورية الكونغو - دينيس ساسو نغيسو (1979 إلى 1992، ومن 1997 - حتى الآن)

تولى ساسو نغيسو البالغ من العمر 78 عاما، منصبه عام 1979 قبل أن يخسر أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد في 1992. واستعاد السلطة في 1997 بعد حرب أهلية استمرت لفترة قصيرة وعدّل الدستور في عام 2015 ليسمح لنفسه بالترشح مرة أخرى لتتم إعادة انتخابه في العام التالي. وفاز بفترة جديدة في انتخابات رئاسية عام 2021.

دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو. أ ب

إسواتيني - الملك مسواتي الثالث (1986 - حتى الآن)

تم تتويج الملك مسواتي البالغ من العمر 54 عاما، آخر ملك بالمعنى المطلق في إفريقيا جنوب الصحراء، في أبريل/ نيسان من عام 1986. وجرى حظر الأحزاب السياسية في إسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، منذ عام 1973.

الملك مسواتي الثالث، ملك إسواتيني. أ ب

إريتريا - إسياس أفورقي (1993 - حتى الآن)

يحكم أفورقي البالغ من العمر 76 عاما إريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا. ولم يسبق أن جرت انتخابات وطنية في بلاده، التي تصنفها جماعات حقوقية واحدة من أكثر الدول قمعا في العالم.

إريتريا - إسياس أفورقي، رئيس إريتريا. أ ب

جيبوتي - إسماعيل عمر جيلي (1999 - حتى الآن)

اختير جيلي البالغ من العمر 74 عاما ليخلف عمه زعيم الاستقلال حسن جوليد أبتيدون. وانتُخب لولاية خامسة مدتها خمس سنوات في عام 2021.

إسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتي. أ ب

المغرب - الملك محمد السادس (1999 - حتى الآن)

تُوج الملك محمد السادس البالغ من العمر 59 عاما على عرش بلاده بعد وفاة والده الحسن الثاني بأزمة قلبية. وتحكم العائلة المالكة في المغرب منذ عام 1631، مما يجعلها أقدم أسرة حاكمة في العالم الإسلامي.

العاهل المغربي، محمد السادس. أ ف ب

رواندا - بول كاغامي (2000 - حتى الآن)

كان ينظر إلى كاغامي البالغ من العمر 65 عاما على نطاق واسع على أنه صاحب القوة الحقيقية في رواندا بعدما قاد جيش المتمردين الذي أنهى الإبادة الجماعية عام 1994. وانتخبته الجمعية الوطنية رسميا رئيسا عام 2000. وعدل الدستور في عام 2015 لتمديد حكمه، في خطوة قد تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.