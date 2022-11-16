ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي بحلول أواخر العام 2023

قرّرت ألمانيا إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بحلول أواخر العام المقبل، حسب مصدر حكومي الأربعاء. وأكد المصدر: "بحلول أواخر العام 2023 على أبعد تقدير، سينهي الجنود الألمان مشاركتهم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مينوسما".

وكانت بريطانيا قد أعلنت منذ يوم سحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي، بذريعة أن السلطات المالية باتت "تعتمد على المرتزقة الروس" وهو ما يقوض الاستقرار. وقال وزير الدفاع جيمس هيبي، في إفادة برلمانية، إن القوة البريطانية التي يبلغ قوامها 300 جندي والتي تتمركز في مالي منذ عام 2020 كجزء من مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة "ستغادر في وقت أبكر مما هو مخطط له".

من جهتها أعلنت فرنسا قبل أيام عن انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي، وهو الإعلان الذي جاء بعد ثلاثة أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي.

وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد لجأت إلى مجموعة فاغنر الأمنية الروسية لإعادة الأمن والنظام إلى البلاد، لكن تدخل المجموعة أحاطت به مزاعم بارتكاب فظائع، حسب تقارير إعلامية.