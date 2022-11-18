شاهد: 7 جداريات جديدة لبانكسي فوق ركام أوكرانيا

تبنى بانكسي، فنان الشوارع البريطاني، سبع جداريات جديدة رسمها في مناطق مختلفة من أوكرانيا، بحسب ما أعلن عبر حسابه في إنستغرام.

ورسم بانكسي ثلاث جداريات في العاصمة الأوكرانية كييف، تناولت لاعب جمباز وسط الحطام الذي خلفه القصف الروسي، بكتابة تقول "بورودينكا، أوكرانيا".

وصور عمل آخر في العاصمة الأوكرانية، رجلاً يشبه فلاديمير بوتين خلال مباراة جودو مع طفل أوكراني صغير يقلبه في الهواء، علما بأن الرئيس الروسي يمتلك الحزام الأسود للجودو.

يُظهر العمل الفني الثالث لبانكسي لاعبة جمباز مصابة برقبتها ولكنها تؤدي حركات بهلوانية مستخدمة شريط فوق فتحة لفجوة نتيجة انفجار في جانب أحد المباني في إيربين.

يصور العمل الرابع، طفلين يجلسان على على فوهة لخزان معدني متأرجح ومرسوم على كتلة خرسانية في كييف.

بانكسي أحد أشهر الفنانين العالميين، ويحيط به الغموض حيث لم تعرف هويته الحقيقية بعد. ظهرت أعماله في باريس ونيويورك وأيضاً في دول تمزقها الحرب مثل فلسطين.