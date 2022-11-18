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قطر

أمير قطر يشيد بتعاون روسيا في تنظيم المونديال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
خلال لقاء بين بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو
خلال لقاء بين بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو   -   حقوق النشر  Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

أشاد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "بتعاون" روسيا في المساعدة في التحضير لكأس العالم لكرة القدم في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة، وفق ما أفاد بيان رسمي.

مُنعت روسيا من المشاركة في المونديال هذا العام بسبب غزوها لأوكرانيا وانتقدت قطر ضم روسيا أراضي أوكرانية.

وتأتي المحادثة قبل يومين من انطلاق البطولة التي نظمتها روسيا في 2018.

ويقول دبلوماسيون إن روسيا مُنعت إلى حد كبير من المشاركة في الاستعدادات منذ الغزو في شباط/فبراير، علمًا أنها شاركت في تدريبات أمنية دولية لكأس العالم العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أن بوتين هنأ قطر باستضافة كأس العالم. وأضاف أن الأمير شكر بوتين على رسالته وأشاد بتعاون روسيا في تنظيم الحدث العالمي.

وكان الكرملين أصدر بياناً سابقاً الجمعة جاء فيه أن بوتين أبلغ الأمير تميم خلال اتصال بينهما بأن روسيا مهتمة بالعمل في تعاون وثيق مع قطر لضمان الاستقرار في سوق الغاز العالمية.

المصادر الإضافية • وكالات