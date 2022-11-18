أمير قطر يشيد بتعاون روسيا في تنظيم المونديال

أشاد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "بتعاون" روسيا في المساعدة في التحضير لكأس العالم لكرة القدم في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة، وفق ما أفاد بيان رسمي.

مُنعت روسيا من المشاركة في المونديال هذا العام بسبب غزوها لأوكرانيا وانتقدت قطر ضم روسيا أراضي أوكرانية.

وتأتي المحادثة قبل يومين من انطلاق البطولة التي نظمتها روسيا في 2018.

ويقول دبلوماسيون إن روسيا مُنعت إلى حد كبير من المشاركة في الاستعدادات منذ الغزو في شباط/فبراير، علمًا أنها شاركت في تدريبات أمنية دولية لكأس العالم العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أن بوتين هنأ قطر باستضافة كأس العالم. وأضاف أن الأمير شكر بوتين على رسالته وأشاد بتعاون روسيا في تنظيم الحدث العالمي.

وكان الكرملين أصدر بياناً سابقاً الجمعة جاء فيه أن بوتين أبلغ الأمير تميم خلال اتصال بينهما بأن روسيا مهتمة بالعمل في تعاون وثيق مع قطر لضمان الاستقرار في سوق الغاز العالمية.