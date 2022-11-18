منتخب بولندا سافر إلى قطر بحراسة مقاتلات إف-16

غادر المنتخب البولندي لكرة القدم العاصمة وارسو أمس الخميس متوجهاً إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وذلك بحراسة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في المجال الجوي لبلاده.

ولم تلق المبادرة اهتماماً كبيراً من البولنديين، وتساءل البعض عن فائدة مثل هذه النفقات.

وخرج وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك الجمعة للدفاع عن قراره في تصريح للإذاعة العامة المحلية، وقال "إنه أمر جيد، يظهر الدعم الذي نقدمه للاعبينا". وأضاف الوزير أن الحراسة لم تكن سوى تدريب منتظم للطيارين يتضمن مرافقة لاعبين بولنديين حتى كأس العالم.

وجاءت رحلة النجم روبرت ليفاندوفسكي وزملائه بينما كانت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من انفجار صاروخ في قرية برزيفودوف على بعد 6 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأفادت وارسو إن الصاروخ الذي أثار مخاوف من تصعيد الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني في محاولة لاعتراض الهجمات الروسية.

وتلعب بولندا أول مباراة لها في كأس العالم ضد المكسيك في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية.