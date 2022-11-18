واشنطن تشكك بتطوير طهران صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت خمس مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي "فرط صوتي".

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي "رأينا التقارير التي تؤكد ذلك الواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير".

ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.