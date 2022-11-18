English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تشكك بتطوير طهران صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون
سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت خمس مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي "فرط صوتي".

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي "رأينا التقارير التي تؤكد ذلك الواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير".

ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.