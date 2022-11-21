كأس العالم 2022: بايل ينقذ ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة (1-1)

أنقذ مهاجم لوس أنجليس إف سي الأمريكي غاريث بايل منتخب بلاده ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة بإدراكه التعادل 1-1 الإثنين على استاد أحمد بن علي في الريان، في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم.

وكانت ويلز في طريقها إلى تكليل عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشاركاتها في العرس العالمي، بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36.

تيم وياه يسجل لفريقه الأمريكي أمام ويلز. 2022/11/21 Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

لكن النجم السابق لريال مدريد الإسباني بايل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

من مباراة ويلز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال قطر 2022 أ ب

وكانت إنجلترا سحقت إيران 6-2 الإثنين أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه.

وهو التعادل الأول في البطولة بعد فوز الإكوادور على قطر المضيفة 2-صفر الأحد في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، وهولندا على السنغال 2-صفر اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

وكاد مدافع رين الفرنسي جو رودون يخدع حارس مرمى نوتينغهام فوريست الإنجليزي واين هينيسي عندما حاول برأسه إبعاد تمريرة عرضية لوياه، فكانت في طريقها إلى المرمى قبل أن تصطدم بالأخير في توقيت مناسب ويشتتها الدفاع (9).

من مباراة ويلز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال قطر 2022 أ ب

وحرم القائم الأيمن الولايات المتحدة من افتتاح التسجيل بإبعاده رأسية مهاجم نوريتش سيتي الإنجليزي جوش سيرجنت من مسافة قريبة إلى خارج المرمى اثر تمريرة لمدافع فولهام الإنجليزي أنتوني روبنسون (10).

ونجحت الولايات المتحدة في ترجمة أفضليتها النسبية اثر هجمة منسقة من منتصف ملعبها حيث تبادل أكثر من لاعب الكرة قبل أن تصل إلى نجم تشلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيك، فمررها بينية خلف الدفاع إلى وياه المنطلق دون رقابة فتوغل داخل المنطقة ولعبها بذكاء زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى يسار الحارس (36).

حارس المرمى الأمريكي مات تورنر يبعد الكرة من أمام مرماه برأسية. 2022/11/21 فرنشيسكو سيكو/أ ب

ودفع مدرب ويلز روب بايج بمهاجم بورنموث الإنجليزي كيفر مور مكان مهاجم فولهام دانيال جيمس مطلع الشوط الثاني.

وتحسّن أداء ويلز نسبياً وضغطت بحثاً عن التعادل لكن دون فرص خطيرة حتى الدقيقة 64، عندما تابع مدافع توتنهام الإنجليزي بن ديفيس كرة بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها حارس مرمى أرسنال الإنجليزي مات تورنر ببراعة إلى ركنية طار لها مور برأسه فوق العارضة بسنتمترات قليلة (65).

تيم وياه يبعد الكرة عن لاعب ويلز، نيكو ويليامز. 2022/11/21 آشلي لانديس/أ ب

وحصلت ويلز على ركلة جزاء إثر عرقلة بايل من مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان فانبرى لها بنفسه قوية بيسراه مدركا التعادل (82). وكاد البديل مهاجم نوتينغهام فوريست برينان جونسون يخطف هدف الفوز من انفراد، حيث توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بين يدي تورنر (90).