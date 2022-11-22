عشرات القتلى في حريق ناجم عن "أنشطة غير قانونية" في مصنع في الصين

لقي 38 شخصاً مصرعهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن السلطات المحلية الثلاثاء.

وقد نجم الحريق عن استخدام آليات بشكل "غير قانوني"، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وأفادت شبكة "سي سي تي في" أن عمالا يشتبه بأنهم استخدموا معدات اللحام بشكل "مخالف للقواعد" تسببوا باندلاع الحريق في أنيانغ في مقاطعة خنان بعد ظهر الاثنين.

وقالت وكالة أنباءالصين الجديدة "شينخوا" إنّ الحريق اندلع "عصر الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين".

ولم تدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفي آذار/مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومتراً من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصاً وتدمير منازل في دائرة قطرها كيلومترات عدّة.

وفي 2015 قتل 165 شخصاً في انفجار ضخم وقع في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين.