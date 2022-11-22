بدراجة هوائية.. رحالة مغربي يسافر من فرنسا إلى الدوحة لحضور كأس العالم

وصل الرحالة المغربي عبد الرزاق البدوي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من مدينة أوكسير الفرنسية بعد رحلة استغرقت 50 يوما. وقال البدوي لوسائل إعلام إن رغبته في حضور فعاليات كأس العالم 2022 والتعريف ببلده، المغرب، وتشجيع منتخب أسود الأطلس حفزته على قطع مسافة تقدر بأكثر من 6000 كيلومتر.

وأعرب الرحالة المغربي عن امتنانه للاستقبال الذي حظي به من قبل سفير المغرب في قطر، محمد ستري، في مقر السفارة في الدوحة.

كما نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك صورا أخرى تجمعه سفير فرنسا في الدوحة، جان بابتيست فيفر.

وقال البدوي، في قابلة على قناة "بي إن سبورتس" إنه يشعر بالسعادة منذ دخولة دولة قطر، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الفرق العربية المشاركة في المونديال.