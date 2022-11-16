شاهد: أرجنتيني يقطع مسافة 5500 كيلومتر من أوروبا إلى قطر بالدراجة الهوائية لحضور المونديال

وصل الدرّاج الأرجنتيني بابلو غارسيا وزميله فرناندو بوكا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم بعد رحلة طويلة قطعا جزءا كبيرا منها على دراجاتهما الهوائية.

وقطع الثنائي مسافة 5500 كيلومتر من إيطاليا إلى العراق والسعودية والكويت حتى وصولهما إلى قطر التي ستصبح أول بلد عربي يستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقام غارسيا سابقاً بعدة جولات حول العالم على متن دراجته، إلا أن رحلته الأخيرة تخللت مروره بدول زارها لأول مرة مثل العراق.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جولته بمدينة الموصل العراقية التي دُمرت أجزاء من معالمها خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها وما تلاها من تحرير بين عامي 2014 و2017.