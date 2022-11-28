مونديال قطر: البرتغال تفوز على الأوروغواي بهدفين نظيفين وتتأهل لدور الـ16

أمن المنتخب البرتغالي وصوله إلى دور الـ16 بعد فوزه في ثاني مبارياته على الأوروغواي بهدفين نظيفين، ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم التي تقام في قطر.

وفي الدقيقة 54 سجل برونو فرنانديش الهدف الأول من عرضية. واحتسب الهدف بداية للنجم كريستيانو رونالدو، قبل أن يتبين لاحقاً أن صاروخ ماديرا لم يلمس الطابة برأسه حقاً.

وفي الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع سجل فرنانديش هدفاً ثانياً للبرتغال من ضربة جزء بعد لمسة يد. وتتصدر البرتغال بهذه النتيجة مجموعتها بست نقاط أمام غانا (3 نقاط) وكوريا الجنوبية والأوروغواي (نقطة).

وكان رونالدو الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات عبر مسيرته سجّل للبرتغال هدفاً خلال المباراة الأولى ضدّ غانا ليصبح بذلك أول لاعب في العالم يسجل في 5 كؤوس عالم متتالية.

مشجع يقتحم المباراة

خلال اللقاء اقتحم مشجّع يحمل علماً بألوان قوس قرح رمز المثليين، أرضية ملعب استاد لوسيل.

ودخل الرجل مرتدياً أيضاً قميصاً أزرق اللون عليه شعار "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"احترموا المرأة الإيرانية" من الخلف، أرض الملعب في الدقيقة الحادية والخمسين من المباراة.