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رياضة

هل يعود بنزيما لمنافسات كأس العالم في قطر؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
كريم بن زيمة
كريم بن زيمة   -   حقوق النشر  Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

أشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن كريم بنزيما قد يعود للتدريبات مع نادي ريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة، وهو ما يجدّد الآمال في إمكانية التحاق صاحب الكرة الذهبية بمعسكر الديوك في مونديال قطر.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن المخضرم الفرنسي لا يزال رسمياً ضمن قائمة اللاعبين لمنتخب بلاده، وهو ما يسمح له بالعودة بشكل قانوني إلى فريق الزرق (الفرنسي) المشارك في منافسات كأس العالم في قطر.

وتحتاج مسألة تعافي بنزيما إلى المزيد من التوضيح بعد أن قالت "أوندا مدريد" ووسائل إعلام إسبانية أخرى إنه قد يعود للتدريبات مع ريال مدريد في منتصف الأسبوع. 

ولم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الشأن بعد. 

وبحسب وسائل إعلام فرنسية عدّة، إن القرار النهائي بعودة الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 إلى منافسات كأس العالم يعود في النهاية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والمدرب ديدييه ديشان.