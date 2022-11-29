مونديال 2022: هولندا تتصدر وتعمّق جراح قطر والسنغال تتأهل لدور الـ16

سجل لاعب خط وسط آيندهوفن الهولندي كودي خاكبو هدف التقدم لهولندا في الدقيقة 26 في المباراة الأخيرة التي تخضوها في دور المجموعات ضدّ المضيفة قطر. وفي الدقيقة 49 سجل لاعب خط وسط برشلونة فرنكي دي يونغ الهدف الثاني.

وأمنت هولندا صدارة المجموعة بسبع نقاط بينما لم تتمكن قطر من الحصول على أي نقطة في ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بالتوازي بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 الثلاثاء على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

ترتيب المجموعة النهائي:

هولندا: 7 نقاط

السنغال: 6 نقاط

الإكوادور: 4 نقاط

قطر: 0