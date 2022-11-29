English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
رياضة

مونديال 2022: هولندا تتصدر وتعمّق جراح قطر والسنغال تتأهل لدور الـ16

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الهدف الأول لهولندا
الهدف الأول لهولندا   -   حقوق النشر  BERNADETT SZABO/REUTERS

سجل لاعب خط وسط آيندهوفن الهولندي كودي خاكبو هدف التقدم لهولندا في الدقيقة 26 في المباراة الأخيرة التي تخضوها في دور المجموعات ضدّ المضيفة قطر.  وفي الدقيقة 49 سجل لاعب خط وسط برشلونة فرنكي دي يونغ الهدف الثاني. 

وأمنت هولندا صدارة المجموعة بسبع نقاط بينما لم تتمكن قطر من الحصول على أي نقطة في ثلاث مباريات.  

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بالتوازي بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 الثلاثاء على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

ترتيب المجموعة النهائي: 

هولندا: 7 نقاط 

السنغال: 6 نقاط 

الإكوادور: 4 نقاط 

قطر: 0