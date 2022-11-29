مونديال 2022: إطلاق سراح مشجع إيطالي اقتحم الملعب بعلم قوس قزح ومنعه من حضور المباريات المقبلة

أطلقت السلطات القطرية سراح مشجّع اقتحم ملعب مباراة في كأس العالم وهو يحمل علماً بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين بعد توقيفه لفترة وجيزة، على ما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء.

وكان الإيطالي ماريو فيري المولود في 1987 دخل أرض ملعب لوسيل لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من مباراة البرتغال والأوروغواي، مرتديا قميصاً أزرق اللون عليه شعارا "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، وحاملاً علم قوس القزح، قبل أن يوقفه عناصر الأمن.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان "بعد احتجاز وجيز، أطلقت السلطات سراحه دون عواقب إضافية"، مؤكدة معلومة كانت حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصدر محلي.

وذكر فيري أن الشرطة القطرية احتجزته حوالي ساعة بعد الحادث وعاملته معاملة طيبة.

ولفت إلى أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ساعد في إطلاق سراحه دون فرض أي عقوبات باستثناء منعه من متابعة أي مباريات أخرى في كأس العالم.

وتثير حقوق المثليين واستخدام علم قوس القزح جدلاً خلال كأس العالم في قطر، حيث تُعد المثلية الجنسية غير قانوني.

وكان قادة سبعة منتخبات أوروبية يعتزمون وضع شارة تحمل شعار قوس القزح خلال البطولة ضمن حملة ضد التمييز. لكنهم عدلوا عن ذلك عقب تهديدات "الفيفا" بإجراءات تأديبية، بما في ذلك معاقبة اللاعبين بإنذارات حتى قبل بداية المباريات.

ماريو فيري، مشجع إيطالي اقتحم ملعب بعلم قوس قزح أ ب

وقام فيري باحتجاجات مماثلة من قبل، وبينها خلال كأس العالم في البرازيل حيث أثار قضية الأطفال الفقراء.

وعلى حسابه على موقع "انستغرام"، نشر فيري صورا من داخل ملعب لوسيل في الدوحة.

وبثت الحادثة لفترة وجيزة فقط على شاشة التلفزيون.

وقال اللاعب البرتغالي روبن نيفيش في مؤتمر صحافي بعد المباراة "نعلم ما يحدث حول كأس العالم هذا... بالتأكيد، نحن معهم، مع إيران أيضا، مع الإيرانيات. لذا أتمنى ألا يحدث أي شيء للفتى لأننا نتفهم رسالته واعتقد أن العالم كله يتفهمها".

ماريو فيري، مشجع إيطالي اقتحم ملعب بعلم قوس قزح أ ب

ويكرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن أعلام قوس قزح مرحّب بها في الملاعب، لكن بعض المشجعين طلب منهم نزع ملابس عليها شعارات مرتبطة بالمثليين خلال المباريات الأولى في البطولة التي تقام للمرة الأولى في بلد عربي ومسلم..