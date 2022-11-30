محكمة جزائرية تصدر حكما غيابيا بسجن رسام كاريكاتير 10 سنوات

أصدرت محكمة جزائرية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام بحق رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش الموجود بالخارج بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"الإرهاب"، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكتب غيلاس عينوش تغريدة على صفحته بتويتر للإعلان عن صدور الحكم ضده جاء فيها "صدر رسميا حكم من محكمة الجنايات ببجاية بعشر اعوام سجنا نافذا وأمر دولي بالقبض على غيلاس عينوش بسبب رسوماته".

وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين فإن التهم الموجهة لعينوش هي "جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وجنحتي إهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية".

وغيلاس عينوش الذي يبلغ من العمر 34 عاما رسام كاريكاتير سبق له العمل مع مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية وهو يعيش حاليا في فرنسا وينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المعارضة.