فيديو: في قطر.. مشجعون إيرانيون يهاجمون إيرانية معارضة والأمن يتدخل

اندلعت مشاجرات خارج ملعب الثمامة في الدوحة بعد أن تعرضت متظاهرة إيرانية، ترتدي قميصاً مكتوباً عليه "امرأة.. حياة.. حرية"، لمضايقات من مشجعين إيرانيين آخرين أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية، عقب مباراة إيران والولايات المتحدة.

وبعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 في الدور الأول من مونديال 1998 أمام إيران، ثأرت الولايات المتحدة من "تيم ملّي" بهدف نظيف عبرت به إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 لكرة القدم مساء الثلاثاء.

ويدين الأمريكيون بهذا الفوز إلى لاعب تشلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من تأهل أول في تاريخهم إلى دور الـ16، حيث تلاقي الولايات المتحدة هولندا.