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فرنسا

فرنسا قد تواجه انقطاعاً للكهرباء بسبب نقص الإمدادات هذا الشتاء

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
أعمدة كهرباء في فرنسا
أعمدة كهرباء في فرنسا   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي) في فرنسا خافيير بياتشاكزاك يوم الخميس إن نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار "لبضعة أيام" هذا الشتاء، في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمل.

وقال بياتشاكزاك لراديو فرانس إنفو "ينطوي الوضع على خطر، لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه".

ونوه بياتشاكزاك في لقائه إلى آخر توقعات الهيئة بخصوص إمدادات الكهرباء، والتي سلطت الضوء على مخاطر نقص تلك الإمدادت في يناير كانون الثاني.

وقال "لدينا اليوم 35 غيغاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من ديسمبر كانون الأول، والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 (غيغاوات) بحلول أول يناير كانون الثاني، وإلى 43 (غيغاوات) بنهاية الشهر، مقارنة بقدرة إجمالية تبلغ 61".

وقال بياتشاكزاك إن الهيئة استندت في توقعاتها إلى جدول الصيانة النووية الذي تعده شركة إليكتريسيتي دو فرانس، مع توقع حدوث بعض التأخيرات.