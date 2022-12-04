مونديال قطر: ثنائية مبابي وجيرو القياسي يقودان فرنسا الى ربع النهائي

سجّل مهاجم فرنسا كيليان مبابي ثنائية ومرّر كرة حاسمة لأوليفيه جيرو، لتخرج فرنسا حاملة اللقب بفوز مستحق على بولندا 3-1 الاحد على استاد الثمامة، وتبلغ الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

افتتح جيرو التسجيل بتمريرة من مبابي (44) ليصبح افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 52 هدفا، قبل ان يضيف مبابي ثنائية جميلة (74 و90+1)، وردّ هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي بهدف شرفي من ركلة جزاء في محاولته الثانية (90+9 من ركلة جزاء).

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية السبت المقبل مع الفائز من مباراة انكلترا والسنغال التي تقام لاحقا على استاد البيت في مدينة الخور. وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي.

خاض قائد فرنسا وحارسها هوغو لوريس مباراته الرقم 142 على الصعيد الدولي، معادلا الرقم القياسي الوطني باسم المدافع السابق ليليان تورام. كما انه عادل رقم تييري هنري ونظيره فابيان بارتيز، كأكثر اللاعبين تمثيلا لفرنسا في نهائيات كأس العالم مع 17 مباراة.

عودة إلى الأساسيين

وبعد أن اشرك التشكيلة الرديفة ضد تونس في الجولة الاخيرة بعد ضمان فريقه التأهل وخسرها، عاد المدرب ديدييه ديشان الى التشكيلة ذاتها التي خاضت المباراة ضد الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات (2-1).

كانت الأفضلية منذ البداية لفرنسا التي تحاول أن تصبح اول منتخب يحتفظ بلقبه منذ البرازيل عام 1962. وأطلق أوريليان تشواميني كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (11).

حارس مرمى بولندا فويتشخ تشيزني يتصدى لتسديدة الفرنسي رافائيل فاران AP Photo

وقام عثمان ديمبيليه بمجهود فردي وراوغ أكثر من مدافع بولندي قبل ان يطلق كرة زاحفة ارتمى عليها الحارس البولندي بسهولة (17). وكانت أول فرصة بولندية عندما انتزع ليفاندوفسكي الكرة على مشارف المنطقة واطلقها قوية بيسراه مرت الى جانب القائم الايمن (20).

وأضاع جيرو فرصة لا تهدر عندما مرر له ديمبيلي كرة خالصة أمام باب المرمى لكنه سددها في الخارج (29). وراوغ مبابي مات كاش يمينا ويسارا قبل ان يطلق كرة قوية ابعدها شتشيزني (34).

الفرنسي أوليفييه جيرو يركل الكرة Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وسنحت فرصة خطيرة لبولندا امام مهاجمها بيوتر جيلينسكي الذي وجد نفسه غير مراقب عند نقطة الجزاء، لكن لوريس كان لمحاولته بالمرصاد ثم تهيأت الكرة امام ياكوب كامينسكي سدها زاحفة وأبعدها فاران قبل ان تجتاز خط المرمى (37).

الفرنسي رافائيل فاران، في الوسط، ينقذ مرماه من هدف محقق AFP

ونجح المنتخب الفرنسي في فك شيفرة دفاع نظيره البولندي، عندما مرر مبابي كرة في العمق باتجاه جيرو الذي تخلص من مراقبه كاسرا مصيدة التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول شتشيزني (44).

ازدواجية الفرنسي أوليفييه جيرو Luca Bruno/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وانفرد جيرو بالتالي بالرقم القياسي لعدد الاهداف في تاريخ المنتخب الفرنسي، رافعا رصيده الى 52 هدفا في مباراته الرقم 117 بعد ان كان متساويا مع تييري هنري. والهدف هو الثالث لجيرو في هذه النسخة.

استهلت فرنسا الشوط الثاني بالحصول على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى اثر اعاقة ديمبيليه، فانبرى لها انطوان غريزمان، لكن الحارس البولندي ابعدها (48). ومرر كونديه كرة عرضية داخل المنطقة غمزها جيرو لكنها جاءت في الشباك الخارجية (64).

الفرنسي أنطوان غريزمان يسدد الكرة بينما يحاول ياكوب كيويور البولندي صدها Ricardo Mazalan/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

مبابي يحسم

وحسم مبابي النتيجة في صالح منتخب بلاده بنسبة كبيرة عندما وصلته الكرة من ديمبيليه، فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية في سقف الشباك (74). ونجح مبابي في اضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده بتسديدة لولبية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

الفرنسي كيليان مبابي يتنازع من أجل الكرة مع ماتي كاش البولندي AP Photo

وانفرد مبابي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 اهداف، ورفع رصيده في مختلف النهائيات الى 9 اهداف (بينها 4 في مونديال 2018)، ليعزز مركزه الثاني على صعيد منتخب بلاده بعد الرقم القياسي الموجود في حوزة جوست فونتين صاحب 13 هدفا سجلها في نسخة واحدة كانت عام 1958. كما أنه الهدف الرقم 16 لمبابي في اخر 14 مباراة دولية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبولندا في الثواني الاخيرة من المباراة اثر لمسة يد لدايو أوباميكانو انبرى لها ليفاندوفسكي وانقذها لوريس، لكن الحكم امر باعادتها لخروج الحارس الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف البولندي في ترجمتها في محاولته الثانية. المباراة هي الثانية بين المنتخبين في النهائيات، كانت الاولى على المركزين الثالث والرابع في نسخة عام 1982 وانتهت بفوز بولندا 3-2.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يسجل من ركلة جزاء Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

المشوار الفرنسي

بقيادة مهاجمها كيليان مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم راهناً، إذا لم يكن أفضلهم، قدّمت فرنسا مشواراً جيداً في الدور الأول بفوزين على أستراليا 4-1 والدنمارك 2-1، قبل أن يريح مدربها ديدييه ديشان تسعة لاعبين ويخسر أمام تونس 0-1 بعد أن كان قد ضمن تأهله.

واستهل بطل 1998 و2018، الذي قد يصبح أول بلد يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1958 و1962، البطولة على وقع سلسلة إصابات محبطة، أبرزها لحامل الكرة الذهبية المهاجم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط نغولو كانتي وبول بوغبا، ثم بعد انطلاق المنافسات للمدافع لوكا هرنانديز.