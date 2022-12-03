مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب على أستراليا 2-1

تخطّت الأرجنتين امتحان أستراليا 2-1 وهولندا مواجهة الولايات المتحدة 3-1 السبت في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وفرضتا موقعة نارية في ربع النهائي.

وقاد النجم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، الأرجنتين إلى الفوز بتسجيله هدف الافتتاح في مباراته الألف (789 هدفاً)، وهو الأول له في الادوار الاقصائية في كأس العالم، الوحيدة الغائبة عن خزائنه المترفة بالميداليات والألقاب.

ويلتقي المنتخبان الجمعة المقبل على استاد لوسيل، بعد ان شهدت مواجهاتهما السابقة نزالات قوية، أبرزها نهائي 1978 الذي حسمته الأرجنتين المضيفة 3-1 في الوقت الإضافي، فيما فازت هولندا 4-صفر في 1974، و2-1 في 1998 وتعادلا سلباً في 2006.

ويُستكمل ثمن النهائي الأحد بمباراتي فرنسا وبولندا، وإنكلترا والسنغال، ثم تلعب البرازيل مع كوريا الجنوبية، واليابان مع كرواتيا الإثنين، والبرتغال مع سويسرا، والمغرب مع إسبانيا الثلاثاء.

الأرجنتيني ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول لفريقه Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

على استاد أحمد بن علي في الريان، رفع ميسي رصيده في كأس العالم إلى تسعة أهداف بتسديدة ذكية (35)، قبل أن يضاعف بطل 1978 و1986 الأرقام عبر الشاب خوليان ألفاريس (57). ورغم تقليص الفارق عبر إنسو فرنانديس عن طريق الخطأ (77)، اكتفى البرغوث ورفاقه بهذه النتيجة الضيقة للابحار إلى دور الثمانية، بعد اهدارهم العديد من الفرص في نهاية المباراة.

واستقر مسار الأرجنتين بعد بداية صادمة أمام السعودية (1-2) عندما خسرت أول مرة أمام فريق آسيوي في النهائيات وتجمدت سلسلة من 36 مباراة دون خسارة، فشدّ ميسي أحزمة الأمان وقاد ألبيسيليستي إلى فوزين صريحين على المكسيك وبولندا 2-0، ثم أقصى أستراليا التي كانت تبحث عن بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى.

قال ميسي الذي يخوض آخر مونديال على الأرجح بعمر الخامسة والثلاثين "لقد عانينا حتى الثانية الاخيرة، لكن الأهم اننا عبرنا. كانت مباراة صعبة ولم يكن لدينا لوقت المناسب للتعافي".

أقيمت المباراة بعد اقل من ثلاثة أيام على خوض الأرجنتين مواجهة بولندا، وفي منتصف موسم أوروبي بعد نقل المونديال إلى مشارف الشتاء بسبب ارتفاع الحرارة صيفا.

اليكسيس ماك أليستر الأرجنتيني، الأسترالي كيانو باكوس، والأسترالي آرون موي، من اليمين، يتنافسون على الكرة. Lee Jin-man/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

علّق ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، على الاجواء الجماهيرية الداعمة لفريقه في المدرجات "هذا احتفال لدى رؤية كل هذا الجمهور. عندما نقول اننا لا نلعب لوحدنا بل الى جانب كل هذا الجنون بجانبنا، فالاجواء رائعة ويجب ان نبقى متحدين. سيكون امامنا مباراة صعبة".

مباراة ميسي الـ1000

في المباراة الألف في مسيرته الاحترافية، سجل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفه الأول في مباراته اليوم في مرمى أستراليا. ولم ينجح ميسي في مشاركاته الأربع السابقة في المونديال في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية اعتبارا من ثمن النهائي.

وسجل ميسي هدفه الثالث في المونديال القطري فلحق بالخماسي إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنكلترا) وألفارو موراتا (إسبانيا) إلى صدارة لائحة الهدافين.

وافتتح التسجيل في الجولة الأولى في مرمى السعودية من ركلة جزاء (1-2)، ثم في مرمى المكسيك (2-صفر) في الجولة الثانية من تسديدة من خارج المنطقة، وصام عن التهديف في الجولة الثالثة أمام بولندا (2-صفر).

ورفع ميسي غلته من الأهداف في 1000 مباراة (778 مع برشلونة، 53 مع باريس سان جرمان و169 مع الأرجنتين) في مسيرته الاحترافية حتى الآن، إلى 789 هدفا، بينها الهدف الذي سجل السبت في مرمى أستراليا. كما ساهم ميسي بـ345 تمريرة حاسمة وتوج بـ41 لقبا في مسيرته.

هولندا والولايات المتحدة

وعلى استاد خليفة، فشلت الولايات المتحدة في تعكير صفو مشوار هولندا الحالمة الدائمة بالتتويج بعد إخفاقها ثلاث مرات في المباراة النهائية، قادها الجناح الأيمن دنزل دامفريس بلعبه تمريرتين حاسمتين لممفيس ديباي (10) ودالي بليند (45+1)، قبل أن يوقع بنفسه على الثالث بكرة طائرة (81)، بعد تقليص الفارق عبر حجي رايت قبل خمس دقائق.

بخطة 3-5-2، تعرّضت هولندا للانتقادات بعد دور أول باهت رغم احراز البرتقالي سبع نقاط، ردّ رجال المدرب لويس فان خال على المنتقدين وخصوصاً دامفريس.