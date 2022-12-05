انسحاب الهند يفتح الطريق أمام السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

أصبحت المملكة العربية السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري الإثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وستكون الاستضافة الأولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت في العام 1956.

وأعربت الهند عن رغبتها في منافسة المملكة العربية السعودية على حقوق استضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب إيران وأوزبكستان وقطر وهي الدول التي كانت مهتمة باستضافة الحدث القاري.

وفازت السعودية باللقب القاري ثلاث مرات لكنها لم تستضف البطولة قط.

واعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن العرض الهندي نموذجي إلى جانب نظيره السعودي: "في اتحاد كرة القدم لعموم الهند والاتحاد السعودي لكرة القدم، لدينا عرضان نموذجيان، وأنا واثق من أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيعزز الأسس لاستضافة 2027 في نهاية المطاف للبناء عليها".