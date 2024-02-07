شاهد: الجماهير القطرية تحتفل بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا

بقلم: يورونيوز

احتفلت الجماهير القطرية بفوز منتخب بلادها على نظيره الإيراني، وتأهله للمباراة النهائية في بطولة كأس آسيا لعام 2023 في مباراة جرت يوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

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وتأهل منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا في العام 2019 إلى نهائيات البطولة بعد فوزه في ملعب الثمامة بنتيجة 3-2 على منتخب إيران، الفائز بالبطولة ثلاث مرات.

وبدأت إيران التسجيل في وقت مبكر بعد رمية تماس طويلة داخل المنطقة، حيث وصلت إلى سعيد عزة اللهي الذي سددها برأسه. لم يتمكن الدفاع القطري من إيقافها، وانتقلت الكرة إلى سردار ازمون الذي سددها بطريقة رائعة في شباك قطر.

وقال أحد المشجعين إن "قطر لعبت بشكل جيد جداً. لقد كانت أفضل مباراة رأيتها على الإطلاق. لقد شاهدت جميع مباريات كأس آسيا ومباريات "فيفا" FIFA تقريبًا هنا في قطر، وكانت هذه واحدة من أفضل المباريات.. أصبح فريق قطر يلعب لعبة جميلة جدا الآن".

وأضاف "نهنئ قطر بالوصول إلى النهائي، ونأمل أن تفوز مرة جديدة بكأس آسيا، وأن يبقى هذا الكأس في قطر".

وأظهرت مشاهد مصورة أمير قطر وعلامات الفرح بادية على وجهه بعد فوز منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في نهائيات كأس آسيا يوم السبت المقبل في إستاد لوسيل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على كوريا الجنوبية الثلاثاء.