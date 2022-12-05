رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة

قام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين بزيارته الأولى إلى قطر، منذ نهاية المقاطعة التي استمرت قرابة أربع سنوات للإمارة الخليجية.

وخلال هذه الزيارة القصيرة، بحث رئيس الإمارات وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر (...) خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرقا إلى "أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتزامنت زيارة رئيس الامارات مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم، وقد غادر بعد غداء رسمي. وهي الزيارة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021، حين انتهت أخيرا مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بقيادة السعودية كانت قد بدأت في حزيران/يونيو 2017.

ففي أيار/مايو الماضي، زار أمير قطر أبوظبي لحضور جنازة الشيخ خليفة، الأخ غير الشقيق للشيخ محمد ورئيس الإمارات السابق.

قطعت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم بأنها تدعم متطرفين ولتقربها من خصمها اللدود إيران، وهي مزاعم نفتها الدوحة. ووافقت الدول الأربع على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني/يناير 2021 في مدينة العلا السعودية.