المستشفى: صحة الأسطورة البرازيلي بيليه "تتحسن تدريجياً"

تتحسن تدريجياً صحة الأسطورة البرازيلي بيليه، بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون، وفق ما أعلن الاطباء الثلاثاء.

وقال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان إن المهاجم السابق البالغ 82 عاماً "يواصل التحسن بشكل تدريجي، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي" التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى.

أضاف أنه يتواجد في "غرفة عادية، مع مؤشرات حيوية مستقرة، واعياً وبدون مضاعفات جديدة".

نُقل بيليه إلى المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفه الأطباء بـ"إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أن خضع لعملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2021 لإزالة ورم في القولون.

كما شخّصوا عدوى في الجهاز التنفسي عولجت بالمضادات الحيوية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت عائلته الاثنين.

ووجه اللاعبون البرازيليون تحية إلى اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم الاثنين إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

قبل ساعات من المباراة وجّه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى "أريد أن ألهمكم... سأشجع كل واحد منكم".