مونديال 2022: البرازيل تنتظر نيمار واليابان لمواصلة مفاجآتها

تريد البرازيل، الباحثة عن لقب سادس قياسي وأوّل منذ 2002، الانضمام لأصحاب الأوزان الثقيلة في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، عندما تلاقي كوريا الجنوبية المتواضعة الإثنين، فيما يدغدغ حنين الماضي كرواتيا عندما تواجه اليابان في مسعاها لتكرار انجاز بلوغ نهائي النسخة الماضي.

أفرزت مواجهات ثمن النهائي حتى الآن، موقعتين ناريتين في ربع النهائي بين الأرجنتين بطلة 1978 و1986 وهولندا الوصيفة ثلاث مرات، وفرنسا حاملة اللقب مع إنكلترا بطلة 1966، فيما ودّعت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا ثالثة 2018 باكراً من الدور الأول.

تبدو البرازيل مرشّحة وسط ترسانة النجوم التي تضمّها، واهتمامها الكبير في بطولة هي الوحيدة لم تغب عنها في 22 نسخة. لكن هذه الترسانة أصيبت بخرق كبير، مع إصابة نجمها نيمار بالتواء في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، فغاب عن مواجهتي سويسرا (1-0) والخسارة الأولى ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون (0-1).

مشاركة نيمار

مدرّب "سيليساو" تيتي الذي خاض مواجهة الكاميرون بتشكيلة رديفة بعد ضمانه التأهل رسمياً منذ الجولة الثانية، ألمح الأحد إلى امكانية مشاركة نيمار حيث قال: "سيتمرّن بعد ظهر اليوم وإذا كان كل شيء على ما يرام، سيلعب غداً".

نحسٌ يرافق نجم باريس سان جرمان الفرنسي في البطولات الكبرى: اصابة بظهره في ربع نهائي مونديال 2014، وأخرى بمشط قدمه اجبرته على خوض روسيا 2018 دون لياقة بدنية مكتملة، وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما توّجت بلاده باللقب.

عودة كان مدرب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو صريحاً بشأنها عندما قال "سنكون منافقين إذا قلنا إننا نفضل اللعب بوجود نيمار. ستكون كذبة. نفضّل ألاّ يلعب".

فارق كبير

تبدو الفوارق كبيرة بين المنتخبين، ففازت البرازيل في 6 مواجهات من أصل سبع آخرها 5-1 ودياً في حزيران/يونيو الماضي، لكنها المرة الاولى في بطولة رسمية ستكون الاخيرة على ملعب 974 الذي سيُفكّك بالكامل بعد النهائيات، بحسب بيانات المنظمين القطريين.

عاد الكوريون بقيادة هيونغ-مين سون المصاب بوجهه من بعيد بفضل فوز أخير على البرتغال بنتيجة 2-1، علماً ان موقع "محاربي تايغوك" يتراوح بين دور المجموعات ونادراً في ثمن النهائي، باستثناء انجازهم في العام 2002 على أرضهم عندما بلغوا نصف النهائي.

وأوضح سون مهاجم توتنهام الإنكليزي الذي انهمر بالبكاء عقب تأهل منتخبه: "لدينا الفرصة للتغلب على البرازيل وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهتها".

اليابان لانجاز غير مسبوق

وبعد ان أصبحت نسخة 2022 الأفضل للمنتخبات الآسيوية من حيث التأهل للدور الثاني، مع وصول كوريا الجنوبية وأستراليا، التي خسرت أمام الأرجنتين 1-2، تحمل اليابان فرصاً مقبولة أمام كرواتيا على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة، بالنظر لنتائجهما في الدور الأول.

حققت مفاجأة أولى مدوية أمام ألمانيا (2-1) تسبّبت باقصاء "دي مانشافت" مرة ثانية توالياً من النهائيات، ثم سقطت أمام كوستاريكا المتواضعة، قبل أن تفوز على اسبانيا القوية لكن المتراخية (2-1)، ربما لرغبة نفاها لاعبو "لا روخا" باللعب في جهة البرازيل والأرجنتين في ربع ونصف النهائي.

يحمل فريق "السامواري الأزرق" هدفاً يتمثل في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مع لاعبين محترفين في الخارج خصوصاً في الدوري الألماني.

قال مدربها هاجيمي مورياسو "المبدأ هو أنه علينا كفريق الدفاع بشكل جيد، ومن هناك ننطلق نحو الهجوم. بهذه الطريقة وصلنا إلى هنا وهذا الأمر لم يتغير خلال مبارياتنا الثلاث".

مجموعة صعبة

أما كرواتيا، الهرمة نوعاً ما مع تقدّم لاعبيها في السن خصوصاً نجمها المطلق لوكا مودريتش ذي الـ 37 عاما، فقد تخطت مجموعة صعبة تصدرها المغرب عن جدارة، تاركاً الدولة المنفصلة عن يوغوسلافيا السابقة تحارب على المركز الثاني مع بلجيكا.

ويملك منتخب كرواتيا، الذي حقق مفاجأة مدوية العام 2018 عندما بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام فرنسا، أحد أفضل الدفاعات في البطولة بقيادة الشاب يوشكو غفارديول. وبعدما كان ألمح إلى خوضه المونديال الأخير، لن تكون رحلة 2022 نهاية مشوار مودريتش بحسب ما ذكر مدربه زلاتكو داليتش الأحد.

ولا يعتزم المنتخب "السماح" برحيل نجم ريال مدريد الإسباني الذي خاض 159 مباراة دولية وفق ما أفاد داليتش بالقول "لن تكون البطولة الأخيرة التي يلعب فيها لكرواتيا. إنه محترف وفي وضع بدني جيد. بإمكانكم أن تروا كيف يتدرب، كيف يعمل على تحسين نفسه".