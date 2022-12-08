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رياضة

شاهد: علم فلسطين يبعث برسالة سياسية من الجمهور العربي إلى العالم خلال مونديال قطر

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بقلم:  يورونيوز
أشخاص يسيرون بالأعلام الفلسطينية والقطرية في قرية كتارا الثقافية في الدوحة. 2022/12/05
أشخاص يسيرون بالأعلام الفلسطينية والقطرية في قرية كتارا الثقافية في الدوحة. 2022/12/05   -   حقوق النشر  بافل غولوفكين/أ ب

أخذ الجدل في أوروبا الغربية بشأن أعلام قوس قزح في ملاعب كرة القدم من مونديال قطر، حيزا هاما في برامج وسائل الإعلام عبر نشرات الأخبار. ولكن بالنسبة للعرب فإن العلم الفلسطيني هو أهم رسالة سياسية خلال كأس العالم هذه.

إنه عرس كروي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الناس من مختلف أنحاء العالم لتشجيع منتخباتهم المفضلة، ولكن وسط كل هذا هناك رسائل سياسية.

في سوق الدوحة التقينا الشاب الفلسطيني محمد ديب من القدس، وبالنسبة إليه فإن رمز فلسطين هو الذي دفعه للقيام بهذه الرحلة إلى قطر.

فرانك فيفه/أ ف ب
مشج تونسي يحمل العلم الفلسطيني ويقتحم الملعب خلال مباراة تونس وفرنسا من مونديال قطر. 2022/11/30فرانك فيفه/أ ف ب

وبالنسبة للعديد من العرب هذه هي أهم رسالة سياسية خلال دورة كأس العالم. ويعتقد محمد ديب ذو 22 عاما أن رفع هذا الرمز في بلد غربي أمر مستحيل.

ورغم أن فلسطين ليست مشاركة في كأس العالم الجارية في قطر، فإن المشجعين العرب وحتى اللاعبين، جعلوها حاضرة داخل الملاعب القطرية وخارجها، من خلال رفع العلم الفلسطيني.

أبي بار/أ ب
لاعبون مغربيين يحملون العلم الفلسطيني أثناء احتفالهم بفوزهم على إسبانيا. 2022/12/06أبي بار/أ ب

ويرفع محمد ديب علم بلاده بفخر، ويأمل أن تساعد دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، التي تنظمها الجامعة الدولية لهذه اللعبة (فيفا)، في أن تسلط الضوء أكثر على القضية الفلسطينية.