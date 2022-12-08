إنطلا ق دور ربع نهائي مونديال 2022 يوم الجمعة بمباراة الأرجنتين وهولندا

تنطلق مباريات ربع نهائي مونديال 2022 يوم الجمعة، حيث تلتقي الأرجنتين وهولندا في ملعب لوسيل الأيقوني. وقد عانى زملاء ليونيل ميسي في الفريق ضد أستراليا في دور ال16، وسيحتاجون إلى دقة أكبر في الخطوط الأمامية، ضد دفاع هولندي قوي تلقى هدفين فقط حتى الآن منذ بداية البطولة.

تغلب رجال لويس فان غال على الولايات المتحدة 3-1 ليحجزوا مكانهم في دور الثمانية، وسيعتمدون على قيادة فيرجيل فان ديك في الدفاع بالإضافة إلى سحر كودي جاكبو في الثلث الأخير.

قد تكون الأرجنتين الأكثر ترشحا بعض الشيء للفوز، لكن التاريخ يذكرنا بأن رجال ليونيل سكالوني فشلوا في التسجيل في مبارياتهم الثلاث الأخيرة ضد هولندا.

يتدرب البرازيلي نيمار خلال جلسة تدريبية في ملعب حمد الكبير بالدوحة، قطر، الخميس 8 ديسمبر 2022.. AP Photo

ويشهد ربع النهائي الآخر مواجهة البرازيل مع كرواتيا. مراسلنا سام أشو موجود في الدوحة ومعه آخر الأخبار، إذ وصف زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا البرازيل بأنها مروعة، وذلك للأداء الرائع الذي أظهره البرازيليون خلال مباراتهم ضد كوريا الجنوبية يوم الاثنين.

ومن بين الهدافين في تلك الليلة نجد نيمار، الذي سجل الهدف رقم 76 بالنسبة له بقميص البرازيل، والذي في حال تسجليه ضد كرواتيا، فإنه سيعادل الرقم القياسي لبيليه البالغ 77 هدف في نهائيات كأس العالم.

و قد تمكن الكرواتيون من الوصول إلى دور ربع النهائي بعد تفوقهم على الأرجنتين، وسيتعين عليهم في مبارتهم القادمة أن يكونوا في أفضل حالاتهم إذا أرادوا الفوز على فريق برازيلي، يبحث عن الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.