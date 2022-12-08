مونديال 2022: إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا ولويس دي لا فوينتي يخلفه

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب منتخبه الأول لويس إنريكي، بعد إقصاء "لا روخا" من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام المغرب بركلات الترجيح، وأعلن تعيين لويس دي لا فوينتي خلفاً له.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان الخميس "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار". وتولى إنريكي (52 عاماً)، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

كما قال إن دي لا فوينتي "سيُقدَّم الإثنين ويخوض بداية مشواره في آذار/مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا".

وعمل دي لا فوينتي (61 عاماً) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتلتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

وأخفقت إسبانيا، بطلة 2010، في بلوغ ربع نهائي المونديال بخسارتها المفاجئة الثلاثاء أمام المغرب، فبعد فوز ساحق على كوستاريكا افتتاحاً 7-0 هو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2. لتستحوذ على الكرة أمام المغرب في ثمن النهائي، قبل ان تخسر أمامه بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.