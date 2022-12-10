بانكسي يبيع بعض من أعماله الفنية لجمع الأموال للمتضررين في أوكرانيا

أعلن الفنان المقيم في بريطانيا بانكسي عن بيع عدد من مطبوعات النادرة لصالح منظمة تساعد المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وقال بانكسي على حسابه بموقع إنستغرام إن المطبوعات ستباع بالتعاون مع منظمة Legacy of War غير الهادفة للربح والتي تساعد المنكوبين جرّاء الحروب والنزاعات في دول مثل أوكرانيا ورواندا ولبنان.

وسيبيع بانكسي حوالي 50 مطبوعة موقعة ومثبتة على إطارات خشبية بسعر 6.131 دولاراً أمريكياً للنسخة الواحدة.

وتحمل النسخ صورة فأر، وهو علامة مميزة في الكثير من أعمال بانكسي، وهو ينزلق على جانب صندوق من الورق المقوى مصحوباً بكلمة "هش".

وستستخدم Legacy of War عائدات بيع المطبوعات في شراء سيارات إسعاف جديدة ومركبات دعم وسخانات للغاز ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات الأوكرانية المتضررة من الحرب الدائرة منذ فبراير - شباط الماضي.

وظهرت خلال الأشهر الماضية العديد من جداريات بانكسي في مناطق قُصفت خلال النزاع داخل أوكرانيا.