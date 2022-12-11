مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار خلال اجتماع لمقيمين في بناية سكنية في روما

أفادت وسائل إعلام إيطالية بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.

وذكرت التقاير الإعلامية أن السلطات اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 57 عاما، بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن شاهد قوله: "دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح "سأقتلكم جميعا" ثم بدأ في إطلاق النار".

وأضافت التقارير أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح في الحادث من بينهم واحد على الأقل يعاني من إصابات خطيرة. وأفاد شاهد آخر لراي نيوز بأن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.