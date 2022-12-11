مونديال قطر: هكذا علّق مسؤولون عرب ومشاهير حول العالم على الإنجاز المغربي

المهدي بنعطية (مدافع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس): "أنا أخ كبير. كنت محظوظاً لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدّق. أشعر ان شخصاً ما سيوقظني. هذا أمر لا يُصدّق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم".