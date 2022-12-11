مونديال قطر: هكذا علّق مسؤولون عرب ومشاهير حول العالم على الإنجاز المغربي

مونديال قطر: هكذا علّق مسؤولون عرب ومشاهير حول العالم على الإنجاز المغربيمحادثة
فاز منتخب المغرب على نظيره البرتغالي اليوم، السبت، بهدف نظيف ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، ليضمن بذلك تأهله إلى المربع الذهبي، مسطراً التاريخ للمغرب. والمغرب أول بلد إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز. أدناه أبرز ردود الفعل حتى الآن على الفوز.
تعليقات من أفراد طاقم المنتخب
- وليد الركراكي، مدرب المنتخب: "مرة أخرى واجهنا فريقاً كبيراً مثل البرتغال. رأيتم الاصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جداً. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا وكان هناك شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب .أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي للعبة)".
- سفيان إمرابط (لاعب وسط المغرب): "إنه امر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. انا أعيش حلماً. لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. أكن احتراماً كبيراً لكل زملائي... كأننا نلعب على أرضنا شكراً للشعب المغربي".
- سفيان بوفال (مهاجم المغرب): "عملنا كثيراً ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك".
- عز الدين أوناحي (لاعب وسط المغرب): "دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءاً من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل إفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا".
تعليقات مسؤولين عرب وأجانب
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأ عاهل المغرب الملك محمد السادس في اتصال هاتفي "بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي... كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ البطولة".
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية "بالإنجاز التاريخي العالمي الكبير"، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية.
ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد كتب على تويتر "يتواصل التألق والأداء المميز للمنتخب المغربي.. فوز وتأهل مستحق.. نبارك للمغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا هذا الإنجاز المشرف".
- حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".
- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تويتر "نشاطر الفرحة أشقاءنا في المملكة المغربية الشقيقة بتألق منتخبها الذي كتب التاريخ بتأهله".
- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على فيسبوك "نفرح لما يُفرح العرب.. فوز أسود الأطلس التاريخي على البرتغال، وتأهله إلى نصف نهائي المونديال في قطر، يجمع العرب ويوحدهم. وكالعادة فلسطين حاضرة في قلوب العرب أينما حلّوا". كما أرسلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التهاني.
- رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة كتب على فيسبوك يهنئ المغرب "بالإنجاز التاريخي بتأهل منتخبه لنصف نهائي كأس العالم في قطر 2022".
- الأمير الحسين ولي عهد الأردن على تويتر "أسود الأطلس يصنعون التاريخ مبارك الفوز".
- وزارة الخارجية المصرية في تغريدة "خالص التهاني القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني والتأهل التاريخي" للدور قبل النهائي.
- هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أسود الأطلس بفوزهم على البرتغال والتأهل لنصف النهائي.
- رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تويتر كتب إنه فوز "تاريخي واستثنائي! تأهل أسود الأطلس لقبل نهائي كأس العالم 2022 هو تأهل لكل أفريقيا. ندعم بالكامل ممثلي أفريقيا في النهائي. بطل أفريقيا العالمي، نعم إن هذا ممكن إن شاء الله!".
- حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بارك للمنتخب المغربي عبر تويتر.
مشاهير حول العالم
كتبت نجمة البوب شاكيرا في تغريدة "هذه المرة لإفريقيا!!".
المهدي بنعطية (مدافع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس): "أنا أخ كبير. كنت محظوظاً لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدّق. أشعر ان شخصاً ما سيوقظني. هذا أمر لا يُصدّق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم".
الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "المغرب أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من إنجاز لمنتخب أسود الأطلس".
محمد أبو تريكة (النجم المصري السابق لقناة بي إن سبورتس): "بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم".
كاكا (النجم البرازيلي السابق لقناة بي إن سبورتس): "إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي. أنت بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. لمَ لا الحلم بالكأس؟ تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركّز كثيراً وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب".
إيلون ماسك مالك تويتر يغرد "مبروك للمغرب".
- ديدييه دروغبا (نجم الكرة العاجية السابق على تويتر): ""لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الإنجاز. تحيا إفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جداً لأجلك".
- تعليق لشبكة "بي بي سي" البريطانية بشأن توجه أشرف حكيمي نحو المدرجات لتقبيل والدته: "وصلنا إلى نصف كأس العالم يا أمي. شاهد أشرف حكيمي والدته بين المشجعين مجدداً. يعاني للوصول اليها لكنه ينجح في النهاية ويتبادلان القبل. يا لها من مشاهد".