مونديال قطر: المنتخب الفرنسي لكرة القدم يلاقي الأرجنتين في النهائي إثر الفوز أمام المغرب (2-0)

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظيره المغربي عندما تغلب عليه 2-صفر الأربعاء على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.

الفرنسي راندال كولو مواني سجل الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة AP Photo

وسجل تيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة 3-صفر الثلاثاء.

المغربي سفيان بوفال والفرنسي عثمان ديمبيلي AP Photo

أما المغرب فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث السبت على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى، قبل أن تكرّ سبحة انتصاراته المتتالية على بلجيكا (2-صفر) وكندا (2-1) عندما بلغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986 في المكسيك.

الفرنسي تيو هيرنانديز يتحدى الكرة مع المغربي حكيم زياش AP Photo

وتابع المغرب مشواره الناجح في المونديال محققا إنجازين تاريخيين ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم نصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.

المغربي أشرف حكيمي و الفرنسي كيليان مبابي AP Photo

في المقابل، بلغت فرنسا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها بعد 1998 عندما نالت اللقب على حساب البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام ايطاليا، و2018 عندما توجت للمرة الثانية في تاريخها على حساب كرواتيا. وباتت فرنسا على بعد مباراة واحدة من الظفر باللقب وتصبح أول من يحتفظ به منذ برازيل بيليه في عام 1962.

مفاجأة الرقراقي

وفاجأ المدرب المغربي الرقراقي الجميع بإشراكه القائد رومان سايس ونايف أكرد أساسيين، بعدما حام الشك حولهما اثر غياب الاول عن ربع النهائي ضد البرتغال بسبب الاصابة، وتعرض الثاني للاصابة في المباراة الأخيرة، لكنه اضطر الى سحب أكرد قبل دقائق من انطلاقتها ودفع بأشرف داري مكانه، كما شارك نصير مزراوي اساسيا بعدما غاب عن مباراة البرتغال بسبب المرض.

في المقابل، غاب أدريان رابيو ودايو أوباميكانو عن تشكيلة فرنسا بسبب الاصابة، ولم يتواجد اسم الاول في قائمة المباراة فيما جلس الثاني على دكة البدلاء. ولعب يوسف فوفانا وابراهيما كوناتيه مكانهما.

مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي GABRIEL BOUYS/AFP or licensors

وفاجأ المنتخب الفرنسي أسود الأطلس بهدف مبكر أربك أوراق المدرب الرقراقي، الذي اضطر أيضا الى استبدال قائده سايس بسبب تجدد إصابته في فخذه الأيسر، فغيَّر خطته من 5-4-1 الى 4-5-1.

واستحوذ المغرب على الكرة بعدها وخلق فرصا عدة كان أخطرها كرة أكروباتية للياميق اثر ركلة ركنية ردها القائم الأيمن. في المقابل اعتمدت فرنسا على الهجمات المرتدة وكادت تعزز الغلة مرتين عبر جيرو ومبابي.

وكان المغرب صاحب الافضلية في الشوط الثاني وبحث عن التعادل أكثر من مرة دون جدوى، بل أن مرماه استقبل هدفا قاتلا قضى على آماله في العودة في النتيجة.

هدف مبكر

ومنح هرنانديز التقدم لفرنسا مبكرا عندما استغل كرة مرتدة من المدافع داري اثر تسديدة لمبابي من مسافة قريبة فتابعها مدافع ميلان الإيطالي "على الطاير" بيسراه داخل المرمى (5).

وهو الهدف الأول في مرمى "أسود الأطلس" في البطولة من قدم لاعب خصم، والثاني بعد الاول الذي سجله مدافعه أكرد بالخطأ في مرماه في المباراة ضد كندا 1-2 في الجولة الثالثة. وكاد عز الدين أوناحي يدرك التعادل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة ابعدها هوغو لوريس بصعوبة خارج الملعب (10).

وكاد أوليفييه جيرو يعزز تقدم فرنسا عندما استغل خطأ فادحا لسايس في إبعاد كرة بينية، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية ارتدت من القائم الأيمن (17). واضطر الرقراقي الى الدفع بأملاح مكان سايس الذي تجددت إصابته (21).

وكاد مبابي يضيف الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة من أوريليان تشواميني خلف الدفاع، فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة ابعدها الياميق لكنها تهيأت امام تشواميني مرة ثانية ومررها الى جيرو غير المراقب داخل المنطقة، فسددها بجوار القائم الايمن (36).

جول كوندي يصطدم بتسديدة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله GIUSEPPE CACACE/AFP or licensors

وتدخل الياميق في توقيت مناسب وابعد كرة امام أنطوان غريزمان المنفرد (39)، وحذا حذوه كوناتيه لابعاد توغل أشرف حكيمي داخل المنطقة (44). ورد القائم الأيمن تسديدة أكروباتية للياميق من مسافة قريبة اثر كرة رأسية أبعدها جيرو اثر ركلة ركنية (45).

ودفع الرقراقي بيحيى عطيةالله في الشوط الثاني مكان مزراوي (46). وأهدر عطية الله فرصة التعديل، اثر تلقيه تمريرة عرضية سددها برعونة (53)، ثم أبعد كوناتيه كرة من أمام النصيري اثر تمريرة من مسافة قريبة لبوفال (54).

ودفع الرقراقي بعبد الرزاق حمدالله وزكرياء ابو خلال مكان النصيري وبوفال (66). وكاد فوفانا يوجه الضربة القاضية للمغرب عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها قوية بجوار القائم (74).

وأهدر حمدالله فرصة التعديل عندما تلاعب بالدفاع الفرنسي داخل المنطقة لكنه تباطأ في التسديد (76). ولعب الرقراقي ورقة عبد الصمد الزلزولي مكان أملاح (77).

المغربي عز الدين اوناهي يحاول التسديد نحو المرمى AP Photo

ووجهت فرنسا الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني مستغلا تسديدة زاحفة لمبابي ارتطمت بقدم الزلزولي، وتهيأت أمام كولو مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي (79).

وكاد حمدالله يقلص الفارق اثر كرة عرضية أمام المرمى بعد مجهود فردي رائع للزلزولي من الجهة اليسرى، لكن المدافع جول كونديه أبعدها في توقيت مناسب (90+3).