شاهد: أفضل ما في قطر عام 2022..طبيعة وموسيقى ورياضة

في حلقة جديدة من برنامج قطر 365 تجمع لكم يورونيوز عددا من أهم المواضيع التي مرت عبر البرنامج طيلة سنة 2022. فمن صغار السلاحف البحرية إلى علوم الرياضة إلى الأغاني القطرية التقليدية إلى كأس العالم، نقل البرنامج في موسمه الثاني أهم ما ميز هذه الدولة الخليجية.

قطر جنة للحيوانات

في كل عام يستقبل قسم من شاطئ فويرط في قطر إناث السلاحف منقار الصقر. وتضع كل سلحفاة في المتوسط 70 إلى 80 بيضة لكل عش على الشاطئ، ويفقس حوالي 75% منها بنجاح.

غالبًا ما يقوم العلماء المحليون بنقل العديد من البيض لحمايتهم من العوامل الطبيعية. حيوان آخر مهم في الثقافة القطرية هو الجمل، والذي يعتبر الرفيق الدائم لقبائل البدو الرحل الذين كانوا يسافرون عبر المنطقة.

تستضيف قطر سنويا مسابقة ملكة جمال الإبل، حيث يتم الحكم على الإبل من خلال تناسق جسمها ووبرها وحجم شفاهها وطول رموشها. وأجمل ناقة تفوز بجوائز مالية تزيد عن 350 ألف يورو.

حيوان آخر له تاريخ طويل في قطر هو الصقر، إذ يقام المهرجان الدولي للصقور والصيد كل عام في عمق الصحراء، ويأتي مئات الصقارين للمنافسة في رياضة تعود إلى قرون.

استوديوهات كتارا

يضم الجزء الثاني لهذه الحلقة موضوعا يتعلق بالفن والموسيقى في قطر، حيث انتقلت يورونيوز إلى استوديوهات كتارا، التي أوكلت لها مهمة إنتاج الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 "هيا هيا".

عملت كتارا على ألبوم موسيقي يضم 8 أغنيات، وجمع فنانين عالمين وطبوعا موسيقية متنوعة تتماشى وطبيعة الحدث الرياضي الكبير. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج ألبوم موسيقي يضم عدة أغان، إلى جانب الأغنية الرسمية في بطولة كأس العالم.

ويقول مدير الموسيقى في استوديوهات كتارا مازن مراد: "لقد كان العمل ممتعا للغاية، لقد جمع أشخاصا مختلفين معًا. الفنانون الأجانب متحمسون للعزف مع عازفي الإيقاع والمطربين القطريين والعكس كذلك".

كما أطلقت استوديوهات كتارا علامة تسجيل خاصة بها، تمكن الفنانين من إصدار أعمالهم، وهي خطوة أحدثت فرقا في المشهد الموسيقي القطري. ويقول مازن مراد : "لدينا المزيد من الفنانين والمغنين والموسيقيين -الذين يأتون إلى استوديوهات كاتار- لصقل مواهبهم وتسجيل الموسيقى وإصدارها. قبل فتح هذا المكان كان عليهم الانتظار حتى يذهبوا إلى أوروبا…أعتقد بالتأكيد أن الأمر أحدث فارقا كبيرًا".

غابات المنغروف

في الجزء الثالث من هذه الحلقة ترافق كاميرا قطر 365 الباحثين عن الإثارة واكتشاف الغابات والمياه، أملاً في مشاهدة الطيور أو الاستمتاع بالطبيعة وغروب شمس رائع.

وتعد غابة الذخيرة للمنغروف واحدة من أكثر الأماكن خضرة في البلاد، والتي تلبي رغبات عشق الطبيعة، حيث تعج الذخيرة بالحياة النباتية التي تستفيد من المد سريع الارتفاع للمياه. وعندما يكون هذا المد مرتفعًا بدرجة كافية يمكن استخدام قوارب الكاياك لاكتشاف المكان في تجربة استثنائية.

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