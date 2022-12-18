شاهد: اكتظاظ محطات مترو الدوحة بآلاف الركاب المتجهين لحضور نهائي المونديال

أغلقت الشرطة أبواب محطة المترو الرئيسية في الدوحة لمدة ساعة وسط تدفق آلاف من الجماهير قبيل نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد.

وقد شهدت محطات مترو العاصمة القطرية الدوحة ازدحاماً غير مسبوق بسبب توجه الآلاف من الجماهير لحضور المباراة النهائية في استاد لوسيل.

الملعب هو الأكبر من بين الملاعب التي استضافت مباريات البطولة وتصل سعته إلى 88,966 متفرج من المتوقع أن يملؤوا جنباته خلال المباراة التي سيتابعها مئات الملايين من المشاهدين حول العالم.

وأُنشئ الملعب خصيصاً لاستضافة مباريات كأس العالم وخاصة المباراة النهائية.

وقال شهود عيان إن أمن المحطة لم يستطع التعامل مع الحشود المفاجئة في محطة مشيرب، وهو تقاطع مزدحم تلتقي فيه ثلاثة خطوط مترو.

وأضاف الشهود أن العاملين بالمحطة حاولوا تقييد دخول الناس بحواجز، لكن مجموعات منهم اخترقتها ما تسبب في زيادة عدد الأشخاص داخل المحطة، فلجأت الشرطة إلى إغلاق الأبواب.

وقالت فاطمة إسماعيل التي خرجت مع طفليها بينما تجمع المئات حول أبواب المداخل، "كان هناك مئات الأشخاص فجأة يحاولون النزول على درجات السلم. كان الأمر مخيفًا لكنني لم أر أي شخص مصابًا".

الكثير من هؤلاء مشجعون كانوا يحاولون ركوب المترو إلى مناطق المشجعين حيث نصبت شاشات عملاقة لنقل مباراة منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وأعيد فتح المحطة بعد ساعة، ورغم الازدحام توجه الركاب نحو القطارات، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

كما تم الإبلاغ عن ازدحام مروري في محيط الدوحة وحشود كبيرة حول استاد لوسيل الذي يتسع ل88 ألف متفرج حيث تنطلق المباراة النهائية في السادسة مساءً (15,00 ت غ).

ويواجه المنتخب الفرنسي حامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي يسعى للفوز بالكأس الغالية قبل انتهاء مسيرته الدولية.