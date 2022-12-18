مونديال قطر: العبارات الأكثر لفتا وأبرز ما قيل.. من ميسي إلى رونالدو مروراً بالرقراقي

من عدوانية ليونيل ميسي أمام هولندا في ربع النهائي الى محنة نيمار، مروراً بـ"تفاني" كريستيانو رونالدو وردّ جاني إنفانتينو على منتقدي قطر المضيفة: نظرة إلى الوراء على العبارات الأكثر لفتاً للانتباه في مونديال 2022 قبل النهائي المقرر الأحد على ملعب لوسيل.

نجم الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي بعد التأهل الى النهائي:

"ما فعلناه كان صعبًا لأن كل مباراة كانت نهائية. لعبنا خمس نهائيات وفزنا بخمس. نأمل أن تكون الحال كذلك في المباراة التالية".

ليونيل ميسي AP Photo

لاعب وسط منتخب فرنسا أوريليان تشواميني بعد التأهل الى النهائي:

"يجب أن نكون مستعدين ومدركين تماماً للفرصة المتاحة أمامنا من أجل كتابة التاريخ".

نجم الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي متوجهاً الى مهاجم هولندا فاوت فيخهورست بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع نهائي:

"الى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ إذهب من هنا أيها الأحمق. إذهب بعيداً" (كي ميراس، بوبو؟ ... أندا بايّا بوبو!).

مدرب المغرب وليد الرقراقي بعد التأهل التاريخي الى نصف النهائي:

"إفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن نجعل شعبنا، قارة إفريقيا والعالم العربي سعداء. عندما تنظر إلى (فيلم) روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده لأنه الشخص الذي يخرج من الأسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة. نحن مثل روكي الى حد ما في كأس العالم هذه".

لاعبو منتخب المغرب يرفعون مدربهم وليد الرقراقي في الهواء بعد فوزه على البرتغال 1-0 Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

نجم البرازيل نيمار بعد الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا:

"أنا مُدمّر نفسياً. الخسارة هي بكل تأكيد الأكثر ألماً بالنسبة لي، جعلتني أبقى مشلولاً على مدى 10 دقائق بعد المباراة. بعدها أجهشت بالبكاء من دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك. هذا الأمر سيجعلني متألماً طويلاً جداً".

نجم البرتغال وقائدها كريستيانو رونالدو على إنستغرام بعد الخروج على يد المغرب من ربع النهائي:

"أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة. كنت دائماً لاعباً إضافياً يقاتل من أجل أهداف الجميع، ولن أدير ظهري أبداً لزملائي في الفريق وبلدي".

الحارس المغربي ياسين بونو يمسك الكرة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو AP Photo

مدافع كرواتيا يوسيب يورانوفيتش عن ثلاثي الوسط لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش:

"أن تمرر لهم الكرة هو بالتأكيد أكثر أماناً من وضع أموالك في المصرف".

لاعب وسط إنكلترا ديكلان رايس بعد الخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي:

"بحسب رأيي، الفريق الأفضل خسر هذه الليلة" .

لويس إنريكي المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن النهائي أمام المغرب، على تويتش:

"شاهدت منتخبات الدور نصف النهائي ولا أرى أن أحداً منها أفضل من إسبانيا".

مدافع البرتغال بيبي عن إبقاء كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة الأساسية ضد سويسرا في ثمن النهائي:

"كريس يعرف ذلك جيداً، وقد قالها المدرب بوضوح شديد، إن أهم شيء هنا هو نحن".

فلافيا أرانتيس، ابنة أسطورة البرازيل بيليه، على القناة التلفزيونية البرازيلية تي في غلوبو بشأن الوضع الصحي لبطل العالم ثلاث مرات:

"هو (بيليه) ليس في خطر، إنه يخضع للعلاج... لقد سئمنا تلقي التعازي".

جماهير برازيلية تحمل لافتة تظهر أسطورة كرة القدم بيليه مع رسالة "تمنيات بالشفاء العاجل" Manu Fernandez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

مهاجم ألمانيا كاي هافيرتس بعد الخروج من دور المجموعات رغم الفوز على كوستاريكا 4-1، ذلك بسبب المفاجأة التي حققتها اليابان أمام إسبانيا (2-1):

"أن يحصل الأمر بهذه الطريقة، يبدو وكأنه فيلم رعب".

مدرب هولندا لويس فان خال بشأن بشرته المصابة دائماً بالاسمرار:

"كانت والدتي مستلقية في نعشها بوجنتين ورديتين عندما ماتت. إنها مسألة جينات".

مدافع بلجيكا يان فيرتونغن يتحدث بسخرية عن العقم الهجومي لفريقه بعد الخسارة أمام المغرب في دور المجموعات:

"نحن لا نصنع الكثير في المقدمة، لا شيء تقريباً في الواقع. قد تكون الناحية الهجومية لدينا سيئة لأن الرجال (المهاجمين) كبار السن".

يان فيرتونغن البلجيكي، أقصى اليسار، يسدد الكرة برأسه Ricardo Mazalan/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

مدرب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش مشبهاً ليونيل ميسي بأسطورة التزلج الإيطالي السابق:

"ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادراً على الالتفاف على كل شيء".

المدرب الفرنسي للسعودية هيرفيه رونار خلال استراحة الشوطين في المباراة ضد الأرجنتين في دور المجموعات (2-1):

"خذ هاتفك! يمكنك التقاط صورة سيلفي معه (ليونيل ميسي) إذا كنت تريد!".

المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش بعد الهزيمة الافتتاحية أمام إنجلترا 2-6 عن الضغط الذي تعرض له لاعبوه بسبب الحراك الاحتجاجي في البلاد:

"لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا ما مر به هؤلاء الشبان خلف الكواليس خلال الأيام القليلة الماضية، فقط لأنهم يريدون التعبير عن أنفسهم كلاعبي كرة قدم. مهما قالوا، فإن الناس يريدون قتلهم".

حارس وقائد فرنسا هوغو لوريس بشأن قراره بعدم ارتداء شارة "حب واحد" الداعمة لمجتمع الميم والتي تم حظرها من قبل فيفا:

"أفضّل أن أبقى في إطاري، إطار اللاعب".