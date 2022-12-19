اللاعب الدولي كريم بنزيمة يعلن نهاية مسيرته الدولية مع المنتخب الفرنسي

أعلن مهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة الإثنين عن "نهاية" مسيرته مع منتخب بلاده فرنسا لكرة القدم في رسالة نشرها على حسابه في "تويتر" في اليوم التالي لخسارة الزرق أمام الأرجنتين 2-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) في المباراة النهائي لمونديال قطر 2022.

وكتب بنزيمة الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه مرفقا بصورته بألوان المنتخب الفرنسي: "لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن ارتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي وقصتنا وصلت إلى نهايتها".

يأتي هذا الإعلان عقب نهائي مونديال قطر الذي اضطر الى الانسحاب منه في اللحظة الأخيرة قبل انطلاقه بعد إصابته في الفخذ في التدريبات قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة الأولى للزرق ضد أستراليا.وقدَّر الاتحاد الفرنسي للعبة وقت تعافيه منها بثلاثة أسابيع.

وتبادَل بنزيمة، منذ ذلك الحين، رسائل تشجيع للمنتخب الفرنسي على شبكات التواصل الاجتماعي، وأخرى أكثر غموضًا مثل تلك التي نُشرت على إنستغرام قبيل نهائي كأس العالم حيث كتب: "لست مهتمًا".

كانت هذه الإصابة مجرد فصل آخر في تاريخ بن زيمة المضطرب مع المنتخب الفرنسي. على الرغم من مبارياته الدولية الـ97 التي خاضها مع منتخب فرنسا (37 هدفًا)، فإن مهاجم ليون السابق وريال مدريد الإسباني حاليا لم يتألق أبدًا باللون الأزرق. فاز بمسابقة واحدة فقط بألوانه، وهي دوري الأمم الأوروبية في عام 2021، بعدما تم استبعاده عن صفوف المنتخب لفترة طويلة، من 2015 إلى 2021، بسبب تورطه في الشريط الجنسي للاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا.

حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو في المرحلة الابتدائية من قبل محكمة فرساي الجنائية لتورطه في محاولة ابتزاز في قضية تعود إلى عام 2015. استأنف الحكم وكان مقررا أن يحاكم مرة ثانية في 30 حزيران/يونيو والأول من تموز/يوليو من قبل محكمة استئناف فرساي لكنه سحب استئنافه في النهاية.

عاد إلى صفوف المنتخب الفرنسي في مفاجأة للجميع قبل انطلاق كأس أوروبا 2021 والتي أنهاها بإقصاء من ثمن النهائي أمام سويسرا.