كريم بنزيمة يواصل سلسلة نجاحاته باختياره كأفضل لاعب في جوائز غلوب سوكر

فاز الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني بجائزة غلوب سوكر لافضل لاعب في العام خلال حفل اقيم الخميس في دبي.

وتفوق بنزيمة الموجود حاليا في معسكر منتخب فرنسا استعدادا لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر، والذي تم اعلان فوزه بالجائزة عبر واجهة برج خليفة في دبي، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي والنرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وخلف بنزيمة (34 عاما) مواطنه مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي فاز في 2021.

كما أكمل بنزيمة عامًا مثاليًا بعدما توّج في آب/أغسطس بجائزة افضل لاعب في أوروبا، ثم في تشرين الأول/أكتوبر بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

"الجائزة تضع ضغطا أكبر علي"

وتألق بنزيمة في الموسم الماضي حيث فاز مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وتصدر ترتيب هدافي "ليغا" برصيد 27 هدفا، والمسابقة القارية بـ15 هدفًا.

وعوّض صلاح باحرازه جائزة افضل لاعب حسب اختيار الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وحضر صلاح (30 عاما) الى دبي قادما من معسكر منتخب مصر في الكويت والذي يستعد للقاء بلجيكا الجمعة.

وقال مهاجم ليفربول عقب تتويجه "الجائزة تضع ضغطا أكبر علي، الجماهير هي الجزء الاهم في كرة القدم".

كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يحمل كأس الكرة الذهبية 2022 قبل مباراة الدوري الاسباني بين ريال مدريد واشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، 22 أكتوبر 2022. AP Photo

رسالة إلى الشباب العربي

ووجه بنزيمة رسالة الى الشباب في العالم العربي "ما دام استطعت فعل ذلك (الوصول الى الاحتراف في أوروبا) فأي شخص يستطيع ان يفعل ذلك، اعيش منذ 12 سنة في اوروبا، لا يوجد فارق بيننا بالموهبة، لكن يجب ان تكون جاهزا لانك ستواجه اشياء صعبة عليك".

كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يقبل كأس الكرة الذهبية 2022 قبل مباراة الدوري الاسباني بين ريال مدريد واشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، 22 أكتوبر 2022. AP Photo

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الاندية الاوروبية، وتكرم ابرز المنتمين الى كرة القدم من اندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الاكثر فوزا بالجائزة بـ 6 مرات.

جوائز أخرى

وفي الجوائز الاخرى، اختير ريال مدريد بطل الرباعية في الموسم الماضي افضل ناد معوضا عدم فوزه بحفل الكرة الذهبية التي ذهبت جائزتها لصالح مانشستر سيتي الانكليزي.

وتابع بطل اسبانيا واوروبا والسوبر المحلي والقاري هيمنته على الجوائز، بعدما نال رئيسه فلورنتينو بيريس جائزة افضل رئيس ناد، ومدربه الايطالي كارلو انشيلوتي افضل مدرب.

وقال انشيلوتي عبر الفيديو "شرف كبير لي ان انال الجائزة للمرة الثانية بعد 2014 عندما توجنا بالعاشرة".

وتابع "هذا موسم مذهل ولا ينسى، خضنا خلاله العديد من المباريات الرائعة والصعبة، لم نستسلم وقاتلنا حتى آخر ثانية".

كما نال البرتغالي جورج منديش جائزة افضل وكيل لاعبين ليحرزها للمرة العاشرة من اصل 12 نسخة.

واحرز النيجيري فيكتور اوسيمهن (24 عاما)جائزة افضل لاعب صاعد، بعدما قاد فريقه نابولي الى صدارة الدوري الايطالي والتأهل الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

كما اختير الاسباني سيرخيو راموس (باريس سان جرمان الفرنسي) بجائزة افضل مدافع عبر التاريخ، والبرازيلي روماريو بطل العالم في 1994 والانكليزي واين روني والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاعب ميلان الايطالي حاليا بجائزة افضل مسيرة لاعب، واليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الاسباني (افضل لاعبة) وليون الفرنسي افضل ناد للسيدات.