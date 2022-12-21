تقطع السبل بحوالي 100 من أقلية الروهينغا على متن قارب قبالة الهند

قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق أقلية الروهينغا في ميانمار إن ما لا يقل عن مئة منهم تقطعت بهم السبل على متن قارب قبالة جزر أندمان الهندية وإن ما يتراوح بين 16 و20 ربما لقوا حتفهم عطشا أو جوعا أو غرقا.

ويخاطر كثيرون من الأقلية المسلمة بحياتهم على متن قوارب متهالكة للفرار من العنف في ميانمار والأوضاع المتردية في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش في مسعى للوصول إلى ماليزيا.

وأوضح مصدر لرويترز أن خمس سفن هندية اقتربت من القارب العالق في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية إن ليس لديه أي تفاصيل عن الأمر. ولم يرد متحدث باسم خفر السواحل على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت كريس ليوا مديرة مشروع أراكان المعني بدعم الروهينغا "تشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى 20 على الأرجح ربما ماتوا... بعضهم من الجوع والعطش، وبعضهم قفزوا في الماء من اليأس. إنه أمر مروع وشنيع للغاية".

وقالت مجموعة عمل الروهينغا بشبكة آسيا المحيط الهادي لحقوق اللاجئين إن السبل تقطعت بالمجموعة لأكثر من أسبوعين.

وأنقذت البحرية السريلانكية قاربا آخر يُقل أكثر من مئة من الروهينغا مطلع الأسبوع.

وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا عام 2018 إلى بنغلاديش المجاورة في أعقاب حملة عسكرية في ميانمار قال شهود عيان إنها تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب.