شاهد: طيار فرنسي يستعرض قدرات طائرة رافال في المناورة والتحليق

في قاعدة سان ديزييه الجوية في هوت مارن شمال شرقي فرنسا، يتدرب القبطان جيروم تول على قيادة المقاتلة رافال من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

و أظهر الطيار خلال العرض قدرة على المناورة والتحليق، بسرعة تراوحت بين 180 وألف كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاع تراوح بين 30 مترا وألف متر.

واستغرقت الرحلة نحو 10 دقائق، كحد أقصى، تعرض خلالها جسم الطيار لقوة شديدة تصل إلى 9 جي، التي هي قوة التسارع ومعاناة الجسم مع تلك القوة في اتجاه ما.

ويبلغ القبطان جيروم من العمر 40 سنة، وهو في هذا العمر الطيار الوحيد الذي يستعرض مهارة قيادة رافال في المعارض داخل فرنسا، وفي أنحاء العالم.