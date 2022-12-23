20 مليون دولار دعم سعودي لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الجمعة إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية العاجلة لنحو 524 ألف نسمة من الأسر الأكثر احتياجا في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد ريتشارد راجان، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العلامي التابع للأمم المتحدة باليمن، أهمية المساعدات السعودية الجديدة التي تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجا.

وأضاف أن الدعم ساهم في تجنيب الشعب اليمني خطر المجاعة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية أسمهت بمبلغ 1.168 مليار دولار في استجابة البرنامج في اليمن منذ عام 2015.

ومن جانبه أوضح مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج أحمد البيز أنه سيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع قرابة 17 ألف طن من دقيق القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.

يأتي الدعم السعودي بعد تحذير الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن نفاد التمويل يهدد الملايين بالجوع الشديد في هذا البلد الفقير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) في تقرير حديث إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يكافحون للحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 في المئة من السكان لا يحصلون على الكهرباء.