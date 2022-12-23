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رياضة

الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

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بقلم:  يورونيوز
بليز ماتويدي يلوح للجمهور في نهاية مباراة كرة القدم في المرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في تورينو
بليز ماتويدي يلوح للجمهور في نهاية مباراة كرة القدم في المرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في تورينو   -   حقوق النشر  ISABELLA BONOTTO/AFP or licensors

أعلن بليز ماتويدي، لاعب الوسط الفرنسي بطل العالم في 2018 مع "البلوز"، نهاية مسيرته الاحترافية الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب.

وقال ماتويدي البالغ من العمر 35 عاماً "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

ولم يلعب ماتويدي منذ أكثر من عام مع إنتر ميامي الأميركي، آخر ناد انضم إليه والذي أزاله من قائمة اللاعبين لموسم 2022 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

فاز بخمسة ألقاب دوري فرنسي

ولعب ماتويدي الذي كان أساسياً بشكل دائم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا، لأندية تروا وسانت إتيان وباريس سان جرمان في فرنسا ويوفنتوس الإيطالي، وفاز بخمسة ألقاب دوري فرنسي وثلاثة ألقاب في إيطاليا. كما وصل إلى نهائي كأس أوروبا 2016 مع "الديوك".

وأوضح الفرنسي الذي لعب 84 مباراة دولية وسجّل تسعة أهداف "لقد أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر الأندية الأوروبية، وارتداء قميص المنتخب الوطني، وجعل عائلتي تفرح، وأن أعيش شغفي، وهذه الصور ستبقى معي".

المصادر الإضافية • أ ف ب